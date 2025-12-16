Dolijao bjegunac iz Kalesije: Uhapšen muškarac za kojim je raspisano pet centralnih potjernica

Muškarac iz Kalesije čiji su inicijali S.S. (37), za kojim je raspisano pet centralnih potjernica, uhapšen je i predat u dalju nadležnost Policijskoj upravi Zvornik, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Izvor: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Opštinski sud u Kalesiji raspisao je za ovim licem tri centralne potrage zbog sumnje da je počinio krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i nasilničko ponašanje.

Osnovni sud i Policijska uprava Zvornik raspisali su potjernicu zbog sumnje da je počinio krivična djela koja su propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske.

Pripadnici Sektora kriminalističke policije za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta Uprave policije kantonalnog MUP-a, u saradnji sa policijom iz Kalesije, pretresli su kuću i pomoćne objekte na području Kalesije koje koristi S.S.

Pretres je izvršen juče uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva i naredbi Opštinskog suda u Kaleisji.

Nakon pretresa, S.S. je uhapšen i priveden u službene prostorije Policijske uprave u Kalesiji gdje je ispitan na okolnosti potraga koje je raspisao Opštinski sud u ovom mjestu.