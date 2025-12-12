FBI objavio sliku najtraženijeg bjegunca: Znate ga sa Olimpijskih igara, sad je "narkobos"

FBI nudi nagradu od 15 miliona dolara za onog ko ima informacije o Rajanu Vedingu.

Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

FBI čini sve da bi pronašao Rajana Vedinga i ponudio je čak 15 miliona dolara za informaciju o tome gdje se nalazi. Ako vam ovo ime zvuči poznati, možda ste ga čuli tokom Zimskih olimpijskih igara jer je Rajan Veding poznati kanadski snouborder koji je u međuvremenu postao jedan od najtraženijih bjegunaca.

U pitanju je jedan od najvećih narko-dilera na svijetu koji konstantno menja lični opis i već duže vreme izmiče čak i američkim obavještajcima. Zato je objavljena njegova najnovija fotografija koja je načinjena ovog ljeta u Meksiku:

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

#WANTED:

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational…pic.twitter.com/tNbrLQEOvI — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles)December 9, 2025



"On može da promijeni boju kose, lični izgled, čini bilo šta da ostane u bjekstvu", naveli su iz FBI i istakli da su blizu njegovog hapšenja, pošto je prošlog mjeseca uhapšen i jedan od njegovih najbližih saradnika - Rašid Paku Hosein - inače optužen isto za trgovinu kokainom i pranje novca.

Veding je prema riječima FBI čak "odgovoran za osmišljavanje programa za borbu protiv trgovine drogom i narkoterorizma kakav nije viđen", dok američka državna tužiteljka Pem Bondi dodaje da je organizovao ubistvo jednog federalnog svjedoka.

Bivši olimpijac, koji je predstavljao Kanadu na ZOI 2002. godine, umiješan je u ubistvo tog svjedoka u kolumbijskom Medeljinu u januaru 2025. godine, pa sve više informacija ukazuje na to da ga štiti čuveni "Sinaloa kartel" u Meksiku, pošto zajedno sa njima distribuira kokain u Kanadi i godišnje profitira oko milijardu dolara.