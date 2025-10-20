logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laktašanin i Prnjavorčanin uhapšeni u dvije akcije Policijske uprave Banjaluka

Laktašanin i Prnjavorčanin uhapšeni u dvije akcije Policijske uprave Banjaluka

Autor Nikolina Damjanić
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su N.K. iz Laktaša za kojim je po naredbi banjalučkog Osnovnog suda raspisana centralna potjernica.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

On je uhapšen u petak, 17. oktobra i predat u Okružni centar Sudske policije, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Uhapšeno je i lice V.T. iz Prnjavora koje je u nedjelju, 19. oktobra, u 10.45 časova ometalo i vrijeđalo policajca na dužnosti.

O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Prnjavoru, a lice V.T. je osumnjičeno za prekršaj vrijeđanje i ometanje organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje potjernica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ