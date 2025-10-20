Laktašanin i Prnjavorčanin uhapšeni u dvije akcije Policijske uprave Banjaluka

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su N.K. iz Laktaša za kojim je po naredbi banjalučkog Osnovnog suda raspisana centralna potjernica.

Izvor: MONDO

On je uhapšen u petak, 17. oktobra i predat u Okružni centar Sudske policije, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Uhapšeno je i lice V.T. iz Prnjavora koje je u nedjelju, 19. oktobra, u 10.45 časova ometalo i vrijeđalo policajca na dužnosti.

O događaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Prnjavoru, a lice V.T. je osumnjičeno za prekršaj vrijeđanje i ometanje organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.