Banjalučanin usred dana vozio sa 2,8 promila alkohola

V. K. iz Banjaluke uhapšen je jer je upravljajući putničkim vozilom pod dejstvom 2,79 promila alkohola u krvi učestvovao u saobraćajnoj nezgodi sa materijalnom štetom.

Izvor: Shutterstock

Istog dana uhapšeno je i lice D. S. koje je u Banjaluci oštrim predmetom oštetilo dva parkirana vozila.

Nad njim je izvršena kriminalistička obrada i osumnjičeno je za krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, a o svemu je obaviješteno banjalučko Okružno javno tužilaštvo.

Slobode su lišeni i vozači automobila "kija" I. Đ. iz Banjaluke, te "audija" V. Ć. iz Banjaluke jer su odbili da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.