Gradski olimpijski bazen u Banjaluci sutra počinje sa radom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Gradski olimpijski bazen u Banjaluci od sutra će biti na raspolaganju svim sportistima i rekreativcima, izjavila je gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Napomenuvši da, uprkos tome što doznačena sredstva nisu dovoljna za nesmetano funkcionisanje bazena do kraja godine, Banjčeva je istakla da će gradska administracija nastaviti da traži rješenja ovog problema.

Ona je zajedno sa šefom Kabineta gradonačelnika Vladimirom Grujićem i savjetnikom gradonačelnika za ekonomska pitanja Valentinom Aničić posjetila Gradski olimpijski bazen i "Akvanu" kako bi se uvjerila da je sve spremno za početak rada.

"Zahvaljujući posvećenom radu zaposlenih u `Akvani`, ali i naporima Gradske uprave u rekordnom roku sve je pripremljeno kako bi Gradski olimpijski bazen počeo sa radom i da bi naši sportisti i rekreativci konačno mogli da nastave svoje aktivnosti", rekla je Banjčeva.

Ona je zahvalila djeci, roditeljima, sportistima i sportskim klubovima za strpljenje, saopšteno je iz Gradske uprave.

Gradski olimpijski bazen zatvoren je od kraja jula. Skupština grada Banjaluka usvojila je na vanrednoj sjednici u ponedjeljak, 13. oktobra, amandman kojim je omogućeno da Gradskom olimpijskom bazenu bude uplaćeno 500.000 KM za njegovo funkcionisanje. 

(Srna)

