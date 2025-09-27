PDP: "Iz SNSD-a glume spasioce bazena, a ostavili Akvanu u dugovima"

Gradski odbor PDP-a Banjaluka reagovao je na saopštenje Gradskog odbora SNSD-a, u kojem se tvrdi da "Gradski olimpijski bazen mora postati posebna javna ustanova, nezavisna od gubitaškog preduzeća ‘Akvana’".

PDP poručuje da je upravo SNSD odgovoran za trenutne probleme i velike gubitke ovog objekta.

Navode da je, od kada su preuzeli odgovornost, Grad izmirio brojne dugove i obaveze naslijeđene od prethodne vlasti, u ukupnom iznosu od oko 12 miliona KM. Među njima, realne obaveze prema dobavljačima, sporovima i presudama iznosile su oko 7 miliona KM, od čega je više od 5 miliona već izmireno.

"SNSD danas pokušava da se predstavi kao spasilac bazena, ali istina je da su oni ti koji su ga ostavili u ogromnim gubicima", kažu iz PDP-a.

Takođe podsjećaju da je skupštinska većina predvođena SNSD-om sredstva namijenjena bazenu preusmjerila na povećanje plata direktorima ustanova koje podržavaju.

"To nije pomoć, to je direktna šteta za sve građane koji koriste bazen i žele uslove dostojne jednog olimpijskog objekta", ističu iz PDP-a.

PDP dodaje da je Grad više puta predlagao da se pitanje Gradskog olimpijskog bazena uvrsti u dnevni red i riješi na Skupštini, ali da SNSD to nije dozvolio.

"Umjesto konkretnih rješenja, bave se snimanjem videa i praznim saopštenjima. Ako žele zaista da pomognu, neka zakažu hitnu sjednicu i vrate novac bazenu. Tek tada možemo govoriti o rješenjima. Do tada, sve drugo je samo puka gluma brige" – navode iz PDP-a, uz poruku da bi "briga" SNSD-a za bazen možda bila ozbiljnije shvaćena kada bi se oni međusobno dogovorili, s obzirom na to da jedan dan njihov odbornik predlaže jedno, a već drugog dana Gradski odbor saopštava nešto potpuno drugo.

