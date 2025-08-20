Ninković našao rješenje: "Gradski olimpijski bazen da bude javna ustanova" (VIDEO)

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković smatra da se problem funkcionisanja gradskog olimpijskog bazena treba sistemski riješiti tako što će biti proglašen javnom ustanovom, dok bi Javno preduzeće "Akvana" nastavilo sa radom.

"Na ovaj način gradskom olimpijskom bazenu bi kao i svakom drugom budžetskom korisniku, odnosno, javnoj ustanovi bila omogućena apsolutna kontrola svih finansija, prihoda i rashoda, a njen rad nesmetan", istakao je Ninković na konferenciji za novinare u Banjaluci, kojoj su prisustvovali odbornici skupštinske većine.

Ninković je rekao da klubovi koji koriste gradski olimpijski bazen na godišnjem nivou ubiru ogromne prihode, a da mali dio sredstava uplaćuju gradu Banjaluka.

On je rekao da Skupština grada Banjaluka u skladu sa zakonskim ovlaštenjima može donijeti odluku da objekat u gradskom olimpijskom bazenu više ne bude dat na korištenje "Akvani", već novoj javnoj ustanovi.

"Očekujemo od gradonačelnika da u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima u narednim danima predloži osnivačke akte za osnivanje javne ustanove olimpijski bazen Banjaluka, nakon čega bi odmah bila sazvana sjednica Skupštine grada i izglasano takvo rješenje", pojasnio je Ninković.

Miroslav Ševo, predstavnik kabineta gradonačelnika Banjaluke, rekao je novinarima na platou ispred Gradske uprave da je namjera skupštinske većine da, kako je naveo, obustavi sve u tom gradu.

Direktor Javnog preduzeća "Akvana" Svetislav Lazić rekao je novinarima da je gradski olimpijski bazen dio ovog preduzeća, ističući da "Akvana" ima svoj tekući račun preko kojeg dobija sredstva vezana za gradski olimpijski bazen, te da nema nikakvih malverzacija.

