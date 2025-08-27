logo
"Politika nas ne zanima!" Plivački klub Borac o Gradskom olimpijskom bazenu: "Naš stav je jasan!"

Autor Dragan Šutvić
Plivački klub Borac, kao jedan od korisnika GOB-a, oglasio se saopštenjem za javnost.

PK Borac o Gradskom olimpijskom bazenu Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Gradski olimpijski bazen u Banjaluci već sedmicama je zatvoren, zbog nedostatka finansijskih sredstava za rad istog.

Brojni korisnici ovog sportskog objekta nisu u mogućnosti da obavljaju svoje trenažne aktivnosti, zbog čega je ugroženo njihovo dalje funkcionisanje. O tome smo već pisali na našem portalu, a ove srijede se saopštenjem oglasio Plivački klub Borac, ogradivši se od aktuelne problematike koja ima i političku konotaciju.

Saopštenje kluba prenosimo u potpunosti.

"Poštovani građani, sportisti i roditelji,

Plivački klub Borac Banja Luka osjeća obavezu da se obrati javnosti povodom trenutne situacije i pokretanja peticije klubova korisnika Gradskog olimpijskog bazena.

Naš stav je jasan: politika nas ne zanima i ne želimo da se članovi PK Borac na bilo koji način upliću u političke obračune. Naša jedina i isključiva obaveza je zaštita plivačkog sporta i naših članova od politike.

Plivački klub Borac je danas najuspješniji plivački klub u Republici Srpskoj, koji u svom timu ima vrhunske plivače i rezultate vrijedne pažnje:

- učesnike Olimpijskih igara – Željko Panić (2x) i Jovan Lekić (1x),

- 9. mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu prošle godine (Jovan Lekić),

- učesnike Evropskih i Svjetskih prvenstava,

- šampione i reprezentativce koji čine ponos našeg grada i države.

Gradski olimpijski bazen mora biti dostupan, funkcionalan i pravedno organizovan u službi djece, sportista i građana, bez privilegija i bez favorizovanja. Naš fokus je isključivo na sportu, treninzima, takmičenjima i zdravom razvoju djece.

Stojimo uz sve inicijative koje imaju za cilj unapređenje uslova rada, transparentnost i bolju budućnost bazena, ali odlučno odbijamo bilo kakvo politizovanje ove teme.

Sport pripada djeci i sportistima – i tako mora ostati.

S poštovanjem,

Plivački klub Borac Banja Luka".

(mondo.ba)

Tagovi

Plivački klub Borac gradski olimpijski bazen

Borik

Kako može da vas ne zanima, kad vam bazen ne radi zbog politike

