Vanredna sjednica Skupštine Banjaluke: Odbornici o CIK-u i Dodiku, plivački klubovi traže raspravu o bazenu

Gradski olimpijski bazen je zaključan, zbog čega su se predstavnici plivačkih klubova pred početak vanredne sjednice Skupštine grada okupili ispred Gradske uprave.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predstavnici plivačkih klubova jutros su se okupili ispred Gradske uprave, neposredno pred početak vanredne sjednice Skupštine grada, tražeći da se na dnevni red uvrsti i tačka koja se odnosi na Gradski olimpijski bazen.

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka biće održana danas sa jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje novonastale političke situacije. Predsjednik Skupštine, Ljubo Ninković, potvrdio je da će sjednica biti posvećena usvajanju deklaracije Saveza opština i gradova Republike Srpske, koja se odnosi na aktuelne političke prilike.

Podsjećamo, sportski objekat koji posluje u sklopu JP Akvana, a koja je u vlasništvu Grada Banja Luka, nalazi se "pod ključem" i u ovom trenutku nezahvalno je prognozirati kada će biti ponovo dostupan sportistima i rekreativcima.

Problemi GOB-a

Aktuelni problemi GOB-a počeli su krajem maja ove godine. Većina u Skupštini Grada Banja Luka usvojila je, na vanrednoj sjednici, amandman na budžet grada kojim je skinut grant u iznosu od 900.000 konvertibilnih maraka za potrebe bazena.

Prvog juna, odlukom Nadzornog odbora, Gradski olimpijski bazen je privremeno zatvoren zbog, kako je navedeno, nepostojanja uslova za rad.

Nije se dugo čekalo na reakcije nadležnih, pa je tako drugog junskog dana predsjednik Skupštine Grada Banja Luka Ljubo Ninković naredio hitno otvaranje bazena. Bazen, međutim, tada nije otvoren, nakon čega su uslijedile reakcije predstavnika klubova.

Samo nekoliko dana kasnije, bazen je ponovo bio dostupan korisnicima nakon što je, kako je rečeno iz Gradske uprave, obezbijeđen određeni novac iz gradskih rezervi. Bilo je to, međutim, kratkog daha...