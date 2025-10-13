logo
Na osnovu centralne potjernice: Ponovo uhapšen Banjalučanin Marko Konić, sproveden u zatvor

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
Banjalučanin Mako Konić uhapšen je na osnovu centralne potjernice koju je za njim raspisao Osnovni sud u Banjaluci.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

“Predat je službenicima Okružnog centra Sudske policije Banjaluka”, saopšteno je kratko iz policije.

Kako saznajemo, Koniću se na teret stavlja krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, i odmah nakon hapšenja sproveden je u KPZ Tunjice.

On je hapšen i u maju ove godine, takođe po centralnoj potjernici ali zbog krivičnog djela krađa. Ipak, ubrzo se našao na slobodi, a potom mu se izgubio svaki trag i mjesecima je bio nedostupan sudu.

(Mondo)

