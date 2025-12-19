Gripa hara Srbijom: VMA uvela zabranu posjeta

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu uvela je zabranu posjeta pacijentima zbog naglog porasta respiratornih infekcija i širenja gripa u Srbiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donijela je odluku o zabrani posjeta. U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posjete pacijentima na bolničkom liječenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana posjeta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju.

Podsjetimo, u Srbiji se više ne registruje regionalna već široka geografska raširenost gripa, intenzitet kliničke aktivnosti više nije nizak već srednji, a trend incidencije odnosno obolevanja je i dalje rastući, pokazuju najnoviji epidemiološki podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Za samo nedjelju dana grip je potvrđen iznova kod pacijenata u 13 okruga u Srbiji, a broj oboljelih od oboljenja sličnih gripu je veći za čak 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prema najnovijim podacima za 50. izveštajnu nedjelju od 8. do 14. decembra, u toj sedmici virus gripa je za 7 dana ponovo dijagnostikovan u 13 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip A(H1)pdm09, AH3 i A netipizirani.

Dodajmo, da je i u Domu zdravlja Banjaluka povećan je broj pacijenata oboljelih od akutnih respiratornih infekcija, koji se žale na visoku temperaturu, otežano disanje, bol u grlu, kašalj, ali i na stomačne tegobe.