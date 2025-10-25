Stručnjaci upozoravaju: Sezona gripa u Evropi mogla bi biti teška

Stručnjaci za javno zdravlje kažu da bi ovogodišnja sezona gripa mogla da bude teška u Evropi zbog zaostajanja u stopi vakcinacije i ranih signala iz udaljenih zemalja poput Japana i Australije.

Izvor: Shutterstock

Od sredine oktobra, broj pacijenata sa respiratornim simptomima sličnim gripu "ostaje nizak, ali raste u većini zemalja, što se i očekuje za ovo doba godine", navodi se u podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Sezona gripa u Evropi obično traje od sredine novembra do kraja maja, ali sezonski obrasci su se možda promijenili od pandemije kovid-19, prenosi "Juronjuz".

Nakon kraće sezone gripa od uobičajene od 2023. do 2024. godine, prošlogodišnja sezona je bila neobično velika, izjavio je Kolin Rasel, profesor na Univerzitetskom medicinskom centru u Amsterdamu i predsjednik Evropske naučne radne grupe za grip.

Jedanaest zemalja trenutno prijavljuje sporadičnu aktivnost gripa, pokazuju podaci ECDC-a. U Velikoj Britaniji, zdravstveni zvaničnici upozorili su da nivo gripa već raste, posebno među djecom.