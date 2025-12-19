logo
Dom zdravlja Banjaluka: Povećan broj pacijenata oboljelih od akutnih respiratornih infekcija

Dom zdravlja Banjaluka: Povećan broj pacijenata oboljelih od akutnih respiratornih infekcija

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U Domu zdravlja Banjaluka povećan je broj pacijenata oboljelih od akutnih respiratornih infekcija, koji se žale na visoku temperaturu, otežano disanje, bol u grlu, kašalj, ali i na stomačne tegobe.

Povećan broj respiratornih infekcija Izvor: Shutterstock/Josep Suria

Iz Doma zdravlja napominju da je pogoršana epidemiološka situacija uobičajena za ovaj period godine, kada se veći dio vremena provodi u zatvorenom prostoru, zbog čega savjetuju osobama koji imaju infekcije održavanje respiratorne higijene.

"Preporučujemo često pranje ruku, redovno čišćenje površina i predmeta, provjetravanje prostorija, te ostanak kod kuće i smanjenje kontakata s drugima", naveli su iz Doma zdravlja za Srnu.

U ambulantama najveći broj pacijenata čine i osobe oboljele od hroničnih nezaraznih bolesti, među kojima dominiraju kardiovaskularna oboljenja, dijabetes melitus tip dva, maligne bolesti i hronične respiratorne bolesti.

Osim pacijenata sa hroničnim oboljenjima, u ambulante se javljaju i pacijenti sa akutnim zdravstvenim tegobama, najčešće zbog infekcija gornjih i donjih disajnih puteva, kao i urinarnih infekcija.

Pacijentima oboljelim od hroničnih nezaraznih bolesti preporučuje se redovno uzimanje propisane terapije.

