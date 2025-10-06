logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pune ambulante: U Banjaluci povećan broj oboljelih od respiratornih infekcija

Pune ambulante: U Banjaluci povećan broj oboljelih od respiratornih infekcija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Direktor banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović izjavila je da je u septembru registrovan veći broj akutnih respiratornih infekcija nego u avgustu, te da je povećan i broj oboljelih od virusa korona.

U Banjaluci povećan broj oboljelih od respiratornih infekcija Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Todorovićeva je rekla da je povećanje broja oboljelih vidljivo i po prilivu pacijenata u ambulante koje pripadaju ovom domu.

Ona je rekla novinarima u Banjaluci da se pacijeti obično žale na povišenu tjelesnu temperaturu, grlobolju i malaksalost, kao i da su zahvaćeni uglavnom pacijenti srednje i starije životne dobi, manje i rjeđe djeca.

"Testiranje na kovid 19 se ne sprovodi često, osim u izuzetnim slučajevim, tako da sa sigurnošću ne možemo tvrditi da li se radi o pacijentima koji su oboljeli od kovida, ali imamo i veći broj potvrđenih slučajeva", dodala je Todorovićeva.

Ona je navela da se pacijentima uglavnom savjetuje da ostanu kod kuće, miruju, uzimaju više tečnosti, vitminsku terapiju, a u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih tegoba da se jave svom porodičnom ljekaru, ili pedijatru ukoliko se radi o djeci. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Dom zdravlja Banjaluka virusi koronavirus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ