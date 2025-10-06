Pune ambulante: U Banjaluci povećan broj oboljelih od respiratornih infekcija

Direktor banjalučkog Doma zdravlja Nevena Todorović izjavila je da je u septembru registrovan veći broj akutnih respiratornih infekcija nego u avgustu, te da je povećan i broj oboljelih od virusa korona.

Todorovićeva je rekla da je povećanje broja oboljelih vidljivo i po prilivu pacijenata u ambulante koje pripadaju ovom domu.

Ona je rekla novinarima u Banjaluci da se pacijeti obično žale na povišenu tjelesnu temperaturu, grlobolju i malaksalost, kao i da su zahvaćeni uglavnom pacijenti srednje i starije životne dobi, manje i rjeđe djeca.

"Testiranje na kovid 19 se ne sprovodi često, osim u izuzetnim slučajevim, tako da sa sigurnošću ne možemo tvrditi da li se radi o pacijentima koji su oboljeli od kovida, ali imamo i veći broj potvrđenih slučajeva", dodala je Todorovićeva.

Ona je navela da se pacijentima uglavnom savjetuje da ostanu kod kuće, miruju, uzimaju više tečnosti, vitminsku terapiju, a u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih tegoba da se jave svom porodičnom ljekaru, ili pedijatru ukoliko se radi o djeci.

