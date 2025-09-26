Institut bez vakcina: Blagi porast broja oboljelih od korone u Banjaluci

Broj prijavljenih slučajeva COVID-19 u Banjaluci je u blagom je porastu u odnosu na prethodni mjesec. U Institutu kažu da je epidemiološka situacija stabilna, ali i da ne raspolažu vakcinama.

Izvor: Shutterstock

Prema podacima Doma zdravlja Banjaluka, u avgustu je evidentirano 10 slučajeva, dok su u septembru zaključno sa današnjim danom prijavljena ukupno 22 oboljela.

"Uglavnom se radi o pacijentima srednje i starije životne dobi, a u kliničkoj slici dominiraju sljedeći simptomi: grlobolja, povišena temperatura, kašalj i malaksalost. Kod većine pacijenata prisutna je blaža klinička slika, te su na kućnom liječenju", rekli su za Mondo u banjalučkom Domu zdravlja.

I u Institutu za javno zdravlje potvrdili su da je epidemiološka situacija stabilna, te da se trenutno evidentiraju sporadični slučajevi. Kako su nam rekli u ovom trenutku ne postoje specifične mjere u populaciji koje bi trebalo preduzimati niti se iste razmatraju. Ono što je zanimljivo je da Institut za javno zdravstvo ne raspolaže vakcinama protiv korona virusa, dok nam na pitanje da li je uopšte potrebno da se građani vakcinišu ili revakcinišu nisu odgovorili.

Sudeći prema izvještajima Instituta evidentno je i da se trenutno vrši mali broj testiranja. Kako su objavili na svom sajtu u posljednje dvije sedmice nije bilo testiranja na korona virus.

"Bolnice u Republici Srpskoj rade testiranja u skladu sa svojim procjenama i na sedmičnom nivou šalju podatke Institutu", rekla je Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu.

U Domu zdravlja kažu da se pacijenti rjeđe testiraju na COVID-19, jer je on danas uobičajena respiratorna infekcija sa uglavnom blagom kliničkom slikom.

"U HES se pozitivni rezultati testiranja na COVID-19 dostavljaju iz UKC RS i privatnih laboratorija", odogvorili su u Domu zdravlja.

Podsjećaju da je jesen period kada se, zbog sve češćeg boravka u zatvorenom prostoru, bilježi povećan broj svih respiratornih infekcija, uključujući i COVID-19.

"U opštoj populaciji preporučuju se standardne mjere prevencije širenja respiratornih infekcija, kao što su: izbjegavanje bliskog kontakta s oboljelima, često pranje ruku, te izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta. Osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije preporučuje se da održavaju dobru respiratornu higijenu i primjenjuju bonton kašljanja, redovno peru ruke, čiste površine i predmete koje koriste, redovno provjetravaju prostorije, te ostanu kod kuće i ograniče kontakte s drugima", poručili su iz Doma zdravlja.

Navode da se nošenje zaštitne maske za lice preporučuje u situacijama kada, zbog većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, nije moguće održavati fizičku distancu.

Iz Instituta za javno zdravlje takođe kažu da, budući da dolazi sezona respiratornih virusa, u predstojećem zimskom periodu građani trebaju svoje ponašanje prilagoditi svom individualnom riziku.

"Zbog većeg boravka u zatvorenom prostoru i mjestima gdje borave veće grupe ljudi (učionice, čekaonice, sredstva javnog prevoza, bioskop, itd) neophodno je primjenjivati mjere lične, a posebno respiratorne higijene kao i higijene prostora u kojem živimo i radimo. Osobe starije životne dobi, osobe koje imaju određena hronična oboljenja, osobe koje su imunokompromitovane kao i sve osobe koje žele da smanje rizik od dobijanja infekcije bi trebalo da vode računa o situacijama u kojima postoji rizik za zaražavanje od respiratornih virusa te da primjenjuju preventivne mjere. Dio opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju", savjetuje epidemiolog Jelena Đaković Dević.

(Mondo)