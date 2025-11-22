Stopa imunizacije na kontinentu i dalje niska: Evo gdje se Evropljani najviše vakcinišu protiv gripa

Dok se grip ove godine širi ranije nego inače, stručnjaci upozoravaju da nizak obuhvat među starijima, trudnicama i zdravstvenim radnicima može otežati predstojeću sezonu i povećati rizik od ozbiljnih komplikacija.

Izvor: Shutterstock/Halfpoint

Kako pokazuje najnovije istraživanje, stope imunizacije protiv sezonskog gripa prošle sezone bile su znatno ispod ciljnih vrijednosti.

Sa početkom sezone gripa u Evropi, najnoviji zdravstveni podaci pokazuju da su stope vakcinacije u mnogim zemljama i dalje nedovoljne da obezbijede željeni nivo zaštite.

Sezona gripa obično traje od sredine novembra do kraja maja, a prošlogodišnja (2024--2025) bila je naročito teška.

Svake zime gripom se zarazi i do petine stanovništva Evrope, a u Evropskoj uniji se sa njim povezuje oko 27.600 smrtnih slučajeva godišnje.

Zdravstveni zvaničnici su u četvrtak upozorili da se grip ove godine širi "neuobičajeno rano", što podstiče novi soj H3N2, poznat kao podsoj K. To bi moglo da nagovijesti dužu i ozbiljniju sezonu gripa.

Stručnjaci naglašavaju da je godišnja vakcinacija ključna kako bi se ljudi zaštitili od oboljevanja i širenja virusa - posebno starije osobe, hronični bolesnici, ljudi sa oslabljenim imunitetom, trudnice, mala djeca i zdravstveni radnici.

Prema novim podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), u mnogim državama stope imunizacije su prošle sezone bile daleko ispod zacrtanih ciljeva. Analiza obuhvata 27 država članica EU, kao i Island, Lihtenštajn i Norvešku.

"Evidentno je da politike vakcinacije i dalje ne uspjevaju da dostignu dovoljan nivo obuhvata među ključnim grupama, uključujući i starije građane", navodi ECDC.

Na primjer, stope vakcinacije među starijim osobama kretale su se od manje od 15 odsto u Letoniji i Poljskoj, do 76 odsto u Danskoj, dok je medijana iznosila 47 odsto.

Osim Danske, jedino su Irska, Portugalija i Švedska bile blizu cilja Evropske unije da najmanje 75 odsto starijih bude vakcinisano protiv gripa.

Dostići taj nivo godinama je izazov.

U prethodnih pet godina, najviši rezultat ostvaren je u sezoni 2020-2021, u jeku pandemije COVID-19, kada je medijana iznosila 59 odsto.

"Stope obuhvata vakcinacijom ostaju suboptimalne u većini zemalja EU, bez suštinskog napretka u odnosu na prethodne sezone", poručili su iz ECDC-a.

Istovremeno, 23 zemlje preporučuju da svi zdravstveni radnici prime vakcinu protiv gripa, dok devet država prijavljuje stope između oko 14 odsto u Sloveniji i 51 odsto u Norveškoj.

U osam zemalja koje su dostavile podatke o vakcinisanosti trudnica, medijana je iznosila 22 odsto. Španija je imala ubjedljivo najveći obuhvat, oko 61 odsto, dok su neke države ostale ispod 10 odsto.

Izvještaj ipak bilježi određeni napredak: sve od 30 analiziranih zemalja sada imaju posebne preporuke za vakcinaciju djece ili tinejdžera, što je skok u odnosu na 18 zemalja u prethodnoj sezoni. Ipak, stvarni odaziv je i dalje nizak.

ECDC zaključuje da zdravstvene institucije moraju učiniti više da ohrabre građane da se vakcinišu, jer samo ažuriranje smernica nije dovoljno.

"Sezonska vakcinacija protiv gripa ostaje ključno javnozdravstveno sredstvo", poručuje agencija.

(EUpravo zato/euronews.com)