Povodom "antivakserskog" događaja u Banjaluci: Iz Instituta podsjećaju na važnost vakcinacije

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske podsjeća da su vakcine jedna od najsigurnijih i najefikasnijih mjera zaštite zdravlja djece i društva u cjelini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ističe da je imunizacija djece jedan od najvažnijih načina zaštite zdravlja djece i zajednice. Vakcine su, kako navode, prema svim dostupnim naučnim podacima, dokazano najefikasnija i najsigurnija preventivna mjera kojom se sprječava pojava i širenje zaraznih bolesti.

Institut podsjeća da su vakcine bezbjedne, efikasne i detaljno provjerene, te da su u posljednjih 60 godina spasile više dječijih života nego bilo koja druga medicinska intervencija.

Međutim, u posljednjem periodu u Republici Srpskoj evidentan je pad obuhvata djece obaveznom imunizacijom. Kada je u pitanju MRP-vakcina (protiv morbila, rubeole i parotitisa), obuhvat prvom dozom iznosi 60,24 %, a drugom dozom 77,72 %, što je znatno ispod potrebnih 95 % i više za ostvarenje kolektivnog imuniteta u populaciji – što, kako se navodi, stvara ozbiljan rizik od ponovne pojave bolesti koje su bile gotovo iskorenjene.

Institut podsjeća da je u RS-u obavezna vakcinacija djece protiv deset zaraznih bolesti: tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja (pertusisa), poliomijelitisa, hemofilusa influence tipa B, morbila, rubeole i parotitisa. Neke od tih bolesti se veoma brzo šire, mogu izazvati teške komplikacije i imati neizvjestan ishod.

Izvor: mondo.ba

Nevakcinisanjem djeteta, roditelji rizikuju ne samo da se dijete razboli, već i da doprinesu stvaranju uslova za širenje zarazne bolesti čije posljedice mogu biti nepredvidive za onu djecu koja iz opravdanih razloga ne mogu biti vakcinisana.

U vrijeme kada su roditelji svakodnevno izloženi raznim netačnim i neprovjerenim informacijama, što izaziva opravdani strah i zbunjenost, Institut poziva roditelje da se, ukoliko imaju bilo kakve nedoumice o imunizaciji, obrate svom porodičnom doktoru, pedijatru ili zdravstvenim radnicima u Institutu za javno zdravstvo RS.

Takođe, roditeljima se preporučuje da provjere vakcinalni status svog djeteta u nadležnom vakcinalnom centru, kako bi nadoknadili eventualno propuštene vakcine.

"Samo odgovornim odnosom prema vakcinaciji možemo očuvati zdravlje naše djece, spriječiti epidemije i zaštititi buduće generacije", poručuje direktor Instituta, Bojan Đenić.

U Banjaluci je prethodnog vikenda održan događaj je predstavljen kao rasprava o "izazovima zaštite psihofizičkog zdravlja djece", ali je pažnju privukao zbog govornica, Jovane Stojković i Miline Dorić, koje su u Srbiji i šire poznate po otvorenom protivljenju vakcinaciji i zakonima o zaštiti od nasilja u porodici.

Dr Jovana Stojković je psihijatrica iz Beograda, predsjednica pokreta "Živim za Srbiju", 2020. je ušla u koaliciju s ultradesničarskim "Levijatanom" i bila na njihovoj izbornoj listi, višestruko je procesuirana pred Ljekarskom komorom Srbije zbog antivakcinalnih stavova i širenja dezinformacija. Privođena je 2021. zbog izazivanja panike objavama o navodnim smrtnim slučajevima nakon vakcinacije.

Milina Dorić je advokatica i nekadašnja članica istog pokreta, poznata po savjetima roditeljima kako da izbjegnu obaveznu imunizaciju djece. Mediji su je ranije povezivali i s odbranom ekstremno desničarskih figura.

