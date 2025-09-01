Pedijatri u Srpskoj upozoravaju ''Više nećemo izdavati ljekarska uvjerenja bez potpune vakcinacije''

Početak nove pedagoške godine, po svemu sudeći donosi stroža pravila za upis djece u predškolske ustanove.

Najveću pažnju izazvala je odluka pedijatara da više neće gledati kroz prste i izdavati nalaz o zdravstvenoj sposobnosti za uključivanje u kolektiv, djeci koja nisu potpuno vakcinisana za tu starosnu dob, po kalendaru obavezne vakcinacije koji propisuje Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Republike Srpske.

Jedan od glavnih problema, kaže struka, je niska stopa provakcinisanosti MRP vakcinom.

''Na nama je da sprovodimo zakon, koji kaže da djeca moraju biti vakcinisana prema kalendaru za vakcinaciju. Mi imamo problem sa MRP vakcinom, jer roditelji se izjašnjavaju u smislu ''mi bismo da sačekamo''. Trenutno imamo sve vakcine, a mi kao pedijatri upozoravamo roditelje da zbog prvenstveno zaštite djece, oni moraju da prime sve vakcine. Kliničke slike nevakcinisane djece koja obole od tri najkritičnija virusa zaista su ozbiljne i mogu dovesti do ružnih završetaka'', upozorava Dijana Koščica, pedijatar.

Vakcina je najbolja prevencija i ne treba dovoditi u pitanje nauku, saglasni su zdravstveni radnici.

"Epidemija može da izbije u svakom trenutku, jer je provakcinisanost tek 70 odsto prvom dozom, a potrebno je 95 odsto da bi stvorili kolektivni imunitet i zaštitili djecu koja iz opravdanih razloga su spriječena da budu vakcinisana", tvrdi dr Branka Subotić, iz Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravlje Republike Srpske.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji pored ljekarskog uvjerenja propisuje i vakcinalni status djeteta.

Nakon održanih javnih rasprava Ministarstvo je još jednom konsultovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite od kojih je dobilo odgovor da je ova zakonska odredba usaglašena sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite, posebno Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Imunizacija kao preventivna mjera, predstavlja dužnost Republike radi zaštite stanovnistva od zaraznih bolesti.

''Što se tiče djece koja su ove godine prošla na konkursu i djece koja se upisuju u vrtić ove godine, oni treba da imaju potpuno ljekarsko uvjerenje: bris grla, nosa, nalaz stolice i vakcinalni status. Tu se oslanjamo na tumačenje nalaza nadležnog pedijatra koji izdaje ljekarsko uvjerenje u kojem piše da je dijete vakcinisano i psiho-fizički spremno za boravak u kolektivu'', rekao je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Posljednja epidemija morbila u Republici Srpskoj prijavljena je 2024. godine, kada je oboljelo 330 djece od kojih je najveći broj bio iz Bijeljine.

Morbile su bile skoro iskorijenjene zahvaljujući vakcini. Zbog niske provakcinisanosti, bolest moze ponovo da se javi a posljedice bi bile nesagledive, uključujući i visoku smrtnost među djecom, kazu zdravstveni radnici. Kako bi se spriječila epidemija i sačuvalo zdravlje najmlađih, nadležni apeluju na odgovornost i poštovanje zakonskih odredbi o imunizaciji.

