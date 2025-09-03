Florida ukida obaveznu vakcinaciju, glavni hirurg: To je kao ropstvo

Florida planira da ukine državnu obavezu vakcinisanja, uključujući i one za djecu koja idu u školu, objavio je danas glavni državni hirurg Džozef Ladapo, poredeći obavezno vakcinisanje sa ropstvom.
„Ko sam ja kao vlada ili bilo ko drugi, da vam govori šta da radite sa svojim tijelom“, rekao je Ladapo na konferenciji za novinare u Tampi, prenosi Rojters.
Njegov stav podržao je guverner Floride Ron Desantis, republikanac koji se protivio vakcinisanju protiv kovida-19.
Sve američke države imaju vakcinalne zahtjeve za upis djece u javne škole, uz određene izuzetke koje variraju od države do države.
Prema podacima federalnih vlasti, nivo vakcinacije djece u vrtićima 2024/2025. godine u značajnom je padu kada je riječ o bolestima poput morbila, difterije ili dječije paralize, u odnosu na godinu prije.
Američki Centar za kontrolu zaraznih bolesti i prevenciju objavio je u julu podatke koji upozoravaju na porast oboljelih od malih boginja, posebno što je 2000. godine objavljeno da je to zarazno oboljenje iskorenjeno u Sjedinjenim Državama.
