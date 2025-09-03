logo
Florida ukida obaveznu vakcinaciju, glavni hirurg: To je kao ropstvo

Florida ukida obaveznu vakcinaciju, glavni hirurg: To je kao ropstvo

Autor Nikolina Damjanić
0

Florida planira da ukine državnu obavezu vakcinisanja, uključujući i one za djecu koja idu u školu, objavio je danas glavni državni hirurg Džozef Ladapo, poredeći obavezno vakcinisanje sa ropstvom.

Florida ukida obaveznu vakcinaciju Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

„Ko sam ja kao vlada ili bilo ko drugi, da vam govori šta da radite sa svojim tijelom“, rekao je Ladapo na konferenciji za novinare u Tampi, prenosi Rojters.

Njegov stav podržao je guverner Floride Ron Desantis, republikanac koji se protivio vakcinisanju protiv kovida-19.

Sve američke države imaju vakcinalne zahtjeve za upis djece u javne škole, uz određene izuzetke koje variraju od države do države.

Prema podacima federalnih vlasti, nivo vakcinacije djece u vrtićima 2024/2025. godine u značajnom je padu kada je riječ o bolestima poput morbila, difterije ili dječije paralize, u odnosu na godinu prije.

Američki Centar za kontrolu zaraznih bolesti i prevenciju objavio je u julu podatke koji upozoravaju na porast oboljelih od malih boginja, posebno što je 2000. godine objavljeno da je to zarazno oboljenje iskorenjeno u Sjedinjenim Državama.

(Agencije/MONDO)

