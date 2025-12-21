Danas su Djetinjci – praznik kada djeca daruju roditelje

Prvoslavni vjernici danas slave Djetinjce.

Izvor: Shutterstock

Kod pravoslavnih vjernika Djetinjci su praznik koji se uvijek slavi tri nedjelje prije Božića. Sedmicu dana poslije ovog praznika padaju Materice, a posljednju nedjelju pred Božić slave se Oci.

Sva tri praznika su božićni praznici, koji doprinose da se djeca i roditelji bolje razumiju, poštuju i uvažavaju. Djetinjci su jedan od najzanimljivijih porodičnih praznika kod pravoslavaca. Običaji nalažu da odrasli rano ujutro, ili po dolasku s bogosluženja, vezuju svoju ili tuđu djecu.

Za vezivanje se obično koriste kaiš, gajtan, kanap ili običan deblji konac. Obično se zavežu noge ili ruke, pa se jednim dijelom kanap zaveže za sto ili stolicu. Vezivanje za Djetinjce, Materice i Oce ima višestruku simboliku.

Simbolizuje čvrste porodične veze, slogu, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama, zatim upućuje ukućane na štedljivost i istrajnost u vrlinama. Takođe, običaji za ove praznike simbolično predstavljaju pripremu za doček najradosnijeg praznika koji je pomirio čovjeka sa Bogom, odriješivši ga veza grijehovnih, a vezavši ga novom vezom ljubavi za Boga.

Da bi ih roditelji ili odrasli odvezali, djeca moraju da "plate otkup". Najmlađi treba unaprijed da pripreme sitne poklone, poput voća i slatkiša, kako bi sebe "otkupili" na praznični dan. U ove dane sprema se svečaniji ručak nego obično, ali obavezno postan jer je vrijeme Božićnog posta. Oko trpeze se okuplja cijela porodica i oni provode cijeli dan zajedno sve ove praznike.