Evo zbog čega je došlo do nesreće na Durmitoru: Turisti ispali iz korpe, muškarac poginuo

Nakon obavljenog uviđaja biće utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do tragedije, u kojoj je jedan muškarac izgubio život, dok je žena teško povrijeđena.

Jedna osoba je poginula, a jedna je teško povrijeđena u nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom kuku na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe ski-lifta, potvrđeno je za Radio-televiziju Crne Gore (RTCG), prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na drugom, strmijem dijelu žičare, a nastradao je muškarac, dok je povređena žena bila svesna i komunikativna i odmah joj je ukazana medicinska pomoć.

Na licu mjesta nalaze se policija i spasilačke ekipe, koje obavljaju uviđaj, dok se utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do tragedije. Prema nezvaničnim podacima, sumnja se na kvar na žičari broj dva, koja vodi ka Savinom kuku, nakon čega je korpa u kojoj su se nalazili turisti počela da klizi unazad.

Kako se navodi, korpa je potom proklizala i udarila u drugu.

Žičara na kojoj se dogodila nesreća stara je oko 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, navodi RTCG. TVCG javlja i da je troje ljudi ostalo zaglavljeno u jednoj korpi na ski liftu. Akcija spašavanja je u toku.

