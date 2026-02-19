logo
Dramatičan prizor kod Tivta: Dio puta se doslovno urušio, saobraćaj u prekidu

Autor Dušan Volaš
Saobraćaj na trasi lokalnog puta Tivat - Obala Đuraševića - Radovići, obustavljen je uslijed velikog oštećenja na tom putu, saopšteno je iz Opštine Tivat.

Propao dio puta kod Tivta Izvor: Opština Tivat

Kako su kazali, rješenje o obustavi saobraćaja je donešeno na period od sedam dana.

"Put je obezbijeđen odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, a na terenu su postavljene i fizičke prepreke kako bi se spriječilo korišćenje oštećene dionice. Građanima je na raspolaganju alternativni put u neposrednoj blizini, kojim se saobraćaj može odvijati neometano", saopštili su iz Opštine Tivat.

Crna Gora saobraćaj

