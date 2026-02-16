logo
Neradna nedjelja u Crnoj Gori: Vlast i opozicija složne, ovo su izuzeci

Neradna nedjelja u Crnoj Gori: Vlast i opozicija složne, ovo su izuzeci

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
0

Skupština Crne Gore usvojila je zakon o neradnoj nedjelji uz podršku vlasti i opozicije, uz stroge izuzetke za određene djelatnosti.

U Crnoj Gori izglasan zakon o neradnoj nedjelji Izvor: Rina/MONDO/Stefan Stojanović/U.Arsić/Dragana Gordic/Shutterstock.com

Skupština Crne Gore je na vanrednoj sjednici usvojila izmene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim se garantuje neradna nedjelja. Ustavni sud je krajem januara zbog neustavnosti, donio odluku o ukidanju člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji je propisivao zabranu rada trgovina nedjeljom.

Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore. Svih 62 prisutnih poslanika glasala su za ovo zakonsko rješenje. Podršku su dali i poslanici opozicije.

Ustavni sud Crne Gore je ranije ukinuo kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradnu nedjelju u trgovinama. Odluka suda objavljena je u Službenom listu Crne Gore. 

Poslanički klub PES-a je, nakon odluke Ustavnog suda, predao zahtjev za vanrednu sjednicu parlamenta radi izmjene tog člana. Odbor za ekonomiju parlamenta danas je podržao te izmjene.

Ranije je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, podnio Skupštini prijedlog za promjenu Ustava, kojim se traži dopuna člana 64 Ustava kako bi se ustavno garantovalo opšte pravilo da zaposleni u Crnoj Gori ne rade nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

Izuzeci

Izuzeci će biti: apoteke, specijalizovane prodavnice ili kiosci, benzinske pumpe, pijace, štandovi, prodavnice, kiosci u autobuskim i željezničkim stanicama, aerodromima i lukama, kao i onima za vreme održavanja priredbi, festivala i sajmova, skladištima za trgovinu na veliko.

(RTS/MONDO)

