Potop na Jadranu, Kotor pod vodom: Poplave napravile haos, vozila "plivaju" po gradu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Poplave u Kotoru zbog obilnih pljuskova.

Poplave u Crnoj Gori Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov

Na Jadranu je nastao danas popodne i večeras pravi potop zbog obilnih padavina koje su pogodile Crnu Goru. Poplave su u Kotoru, na ulazu u Stari grad, a "Instagram" profil "Podgorički_Vremeplov" je objavio strašan snimak iz ovog crnogorskog grada.

Palo je više od 100 litara kiše na jugu Dalmacije i Hercegovine prema pisanju "Telegrafa". Mnoga vozila u Kotoru "plivaju" po gradu.

Pod vodom su brojni objekti. Saobraćaj se odvija veoma otežano, a nastavak padavina najavljuje se i za sljedeću nedjelju. 

(Mondo.rs)

