Za porodice koje su izgubile domove u poplavama: Najavljena izgradnja kuća u Konjicu i zgrade u Jablanici

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica najavilo je izgradnju kuća u Konjicu i zgrade u Jablanici za građane kojim su uništeni objekti u poplavama i klizištima, a vrijednost radova je 1,8 miliona KM.

Izvor: Shutterstock

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica saopštilo je da je od oktobra 2024. godine do danas uložilo skoro pet miliona KM pomoći stanovništvu u sanaciji posljedica prirodne nesreće, poplava i klizišta na području Općine Jablanica i Grada Konjica, u saradnji sa lokalnim upravama.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 8.000 KM do 15.000 KM dobilo 59 korisnika u ukupnom iznosu od 535.000 KM u Jablanici, dok je u Konjicu njih 28 dobilo 257.000 KM.

Takođe navode da je Ministarstvo za obnovu oštećene i uništene infrastrukture u poplavama i klizištima iz oktobra 2024. godine do sada uložilo 3.792.398,20 KM od čega je Grad Konjic kao korisnik dobio 1.677.901,87 KM za 13 projekata, a Općina Jablanica 2.114.496,33 KM za isti broj projekata.

Dodaju da je za humanitarne projekte na području Konjica izdvojeno 15.300 KM dok je na području Jablanice uloženo 44.400 KM. Za projekte u poljoprivredi u obje ove lokalne zajednice je uloženo 41.093,25 KM, a za obnovu dodatnih deset stambenih jedinica na području Grada Konjica izdvojeno je preko 200.000 KM.

Iz Ministarstva su naveli da su okončani postupci javnih nabavki radova za gradnju stambenih objekata (kuća) i jedne stambene zgrade, te da je odabran izvođač radova za četiri stambena objekta u Konjicu i da je vrijednost ugovora 803.579,05 KM. Dodaju da će se na području Jablanice graditi stambena zgrada sa osam stanova gdje je ugovorena vrijednost 1.073.273,78 KM.

Izvor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

"Ističemo da je procedura javnih nabavki ponavljana više puta s obzirom da na ranije postupke za dostavljanje ponuda nije bilo zainteresovanih ponuđača. Na ostalim područjima pogođenim poplavama iz 2024. godine, Kreševo, Fojnica, Kiseljak, Mostar, Drvar i Visoko, u istom periodu su uložena sredstva u vrijednosti skoro tri miliona KM", saopšteno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

