Početak suđenja hakeru Aljoši Borkoviću odgođen zbog promjene advokata

Autor N.D. Izvor atv
0

Okružni sud u Banjaluci odgodio je početak suđenja poznatom hakeru Aljoši Borkoviću, koje je bilo zakazano za danas, jer je optuženi promijenio advokata.

Odgođeno suđenje hakeru aljoši borkoviću Izvor: Mondo/Slaven Petković

Umjesto branioca po službenoj dužnosti, Borkoviću je postavljen izabrani branilac, koji će imati dovoljno vremena za pripremu odbrane, saopštio je sud, piše  ATV.

Borkoviću se na teret stavlja produženo krivično djelo lažnog prijavljivanja i pokušaja iznude. Prema optužnici, između 25. decembra 2021. i 17. januara 2022. godine, Borković je u više navrata pozivao Policijsku upravu Banjaluka i puštao audio snimke lažno prijavljujući eksplozivne naprave u ugostiteljskim objektima „Bizar“ i „Kafana“.

Lažnim dojavljivanjem policiji i privremenim zatvaranjem objekata pričinjena je šteta od oko 35.000 KM. Optuženi je potom pokušao da oštećenog N.B. prisili na uplatu 40.000 evra u kriptovaluti bitkoin preko aplikacije „Viber“, prijeteći da će dojave biti još ozbiljnije ukoliko zahtjev ne bude ispunjen ili prijavljen policiji.

Sud je odgodio ročište kako bi novi advokat imao dovoljno vremena za pripremu odbrane, a novi datum glavnog pretresa biće naknadno određen.

