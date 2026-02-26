Užasni prizori na Halkidikiju: Dijelovi tijela pronađeni u torbama

Dijelovi ljudskog tijela pronađeni su u torbama u Pefkohoriju.

Dijelovi ljudskog tijela pronađeni su u ruralnom području u Pefkohoriju na Halkidikiju u Grčkoj, javlja "Prototema". Šumski radnici uočili su torbe dok su obavljali svoje svakodnevne obaveze kada su primijetili dijelove tijela u torbama.

O jezivom slučaju se oglasio i gradonačelnik Pefkohorija Đorgos Cikouridis. Pored torbi su bila ćebad natopljena krvlju.

Na ruci u jednoj torbi je bio i prsten, a radnici kada su shvatili da je riječ o ljudskom tijelu odmah su obavijestili policiju.