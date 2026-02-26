BHRT o prekidu programa: "Današnje zatamnjenje predstavlja posljednje javno upozorenje"

Danas ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala vlastima u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Shutterstock

Ekrani BHT1 jutros su bili zatamnjeni, a program BH radija 1 reduciran na poruke o razlozima prekida redovne programske sheme. Ovo nije samo simboličan čin, već najozbiljnije upozorenje da je BHRT doveden pred stvarnu mogućnost prestanka rada

Na vanrednoj pres konferenciji BHRT-a saopšteno je da danas ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala vlastima u Bosni i Hercegovini da ponude rješenje za izmirenje duga BHRT-a u iznosu od 22 miliona KM. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, EBU će pokrenuti blokadu računa BHRT-a.

„Odlučili smo upozoriti gledaoce i slušaoce šta bi uskoro mogla biti realnost, a to je mogući kraj BHRT-a kakvog poznajemo“, izjavio je vršitelj dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović, podsjetivši da 60 posto uposlenika prima minimalnu platu.

Naglašeno je da BHRT ne može sam riješiti problem dugovanja, te da su nadležne institucije o svemu bile pravovremeno informisane. Ipak, konkretna odluka do danas nije donesena.

Karamehmedović je podsjetio da dug Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) prema BHRT-u iznosi više od 104 miliona KM po osnovu neprenošenja pripadajućeg dijela RTV takse. Nakon apelacije Ustavnom sudu BiH utvrđeno je da je BHRT-u uskraćeno pravo na imovinu, a donesene su i tri prvostepene presude u korist BHRT-a. Uprkos tome, sistemsko rješenje nije provedeno.

Na konferenciji je poručeno da se BHRT ne gasi formalnom odlukom, nego nepostupanjem i neprovođenjem zakonskih obaveza. Za prestanak rada javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine potreban je zakon. Takav zakon nije donesen, ali BHRT će vrlo izvjesno biti ugašen zbog obaveza koje neće moći da izmiri, između ostalog i prema EBU-u.

Direktorica programa BHT1 Neda Tadić istakla je da je javni servis, kada je riječ o proizvodnji programa, „došao do zida“.

„Oslanjamo se na entuzijazam zaposlenika i improvizaciju jer resursa gotovo da više nema. Ako ne dođe do hitne reakcije, bit ćemo primorani ukidati emisije i program svoditi na reprize i arhivski sadržaj“, upozorila je Tadić, naglašavajući da su zaposleni ovu situaciju doživjeli izuzetno emotivno.

Vedran Prodić, član uredničkog kolegija BH radija 1, istakao je da zaposleni rade sa voljom i idejama uprkos okolnostima, ali da je neizvjesnost potpuna.

„Ideje su ono što nas sve drži. Mi stvaramo, prozvodimo kao da je najbolje doba televizije i radija. Teško je pojmiti riječ kraj“, rekao je Prodić.

Rukovodstvo BHRT-a zaključilo je da današnje zatamnjenje predstavlja posljednje javno upozorenje prije moguće potpune blokade rada. Bez hitne institucionalne reakcije i dosljednog provođenja zakona, Bosna i Hercegovina bi mogla ostati bez svog javnog radiotelevizijskog servisa.

Obaveze BHRT-a (približno stanje):

56 miliona KM – porezi i doprinosi

10 miliona KM – PDV

22 miliona KM – dug prema EBU

2 miliona KM – dug prema Elektroprivredi

300.000 KM – dug za plin

2 miliona KM – ostali domaći dobavljači

Ukupne obaveze iznose približno 100 miliona KM.