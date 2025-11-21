Haos na BHRT-u: Prekinuli program jer zgrada prokišnjava

Naveli su da je zgrada RTV doma u katastrofalnom stanju, što je izazvalo poplavu i kvarove na opremi

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) obavijestila je javnost da je bila primorana prekinuti program BHT1 tokom dana jer zgrada RTV doma prokišnjava, objavio je Avaz.

"Poštovani gledaoci, izvinjavamo se zbog prekida programa BHT1 tokom dana. Zbog tehničkih poteškoća nismo bili u mogućnosti emitovati redovni program. Naše tehničke ekipe još intenzivno rade na otklanjanju uzroka problema", saopštio je BHT1.

Naveli su da je zgrada RTV doma u katastrofalnom stanju, što je izazvalo poplavu i kvarove na opremi.

"Zbog toga i dalje nismo u mogućnosti emitovati sve sadržaje koje smo snimali tokom dana. Današnje izdanje BHT1 uživo neće izgledati onako kako smo ga pripremali, kao ni ostatak naših emisija. Osim programa BHT1, pogođen je i program Federalne televizije, čije su prostorije takođe smještene u RTV domu. Nadamo se da će problemi biti riješeni što prije i da ćemo uskoro funkcionisati u punom kapacitetu. Zahvaljujemo na razumijevanju", saopštili su, uz snimljene kadrove poplavljenih prostorija, kanti i posuda te oštećene opreme.

Večerašnji dnevnik započeo je prilogom u kojem su istakli da na njihove apele niko od nadležnih ne reaguje.

