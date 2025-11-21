logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos na BHRT-u: Prekinuli program jer zgrada prokišnjava

Haos na BHRT-u: Prekinuli program jer zgrada prokišnjava

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Naveli su da je zgrada RTV doma u katastrofalnom stanju, što je izazvalo poplavu i kvarove na opremi

BHRT prekinuo program zbog poplave Izvor: Screenshot/BHRT

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) obavijestila je javnost da je bila primorana prekinuti program BHT1 tokom dana jer zgrada RTV doma prokišnjava, objavio je Avaz.

"Poštovani gledaoci, izvinjavamo se zbog prekida programa BHT1 tokom dana. Zbog tehničkih poteškoća nismo bili u mogućnosti emitovati redovni program. Naše tehničke ekipe još intenzivno rade na otklanjanju uzroka problema", saopštio je BHT1.

Naveli su da je zgrada RTV doma u katastrofalnom stanju, što je izazvalo poplavu i kvarove na opremi.

"Zbog toga i dalje nismo u mogućnosti emitovati sve sadržaje koje smo snimali tokom dana. Današnje izdanje BHT1 uživo neće izgledati onako kako smo ga pripremali, kao ni ostatak naših emisija. Osim programa BHT1, pogođen je i program Federalne televizije, čije su prostorije takođe smještene u RTV domu. Nadamo se da će problemi biti riješeni što prije i da ćemo uskoro funkcionisati u punom kapacitetu. Zahvaljujemo na razumijevanju", saopštili su, uz snimljene kadrove poplavljenih prostorija, kanti i posuda te oštećene opreme.

Večerašnji dnevnik započeo je prilogom u kojem su istakli da na njihove apele niko od nadležnih ne reaguje.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BHRT televizija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ