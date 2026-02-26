Predsjednik Svjetskog ekonomskog foruma Borge Brende podnio ostavku zbog veza sa Džefrijem Epstinom

Predsjednik i generalni direktor Svjetskog ekonomskog foruma Borge Brende podnio je ostavku, nekoliko sedmica nakon što je Forum pokrenuo nezavisnu istragu o njegovoj vezi sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Brende, koji je imenovan za predsjednika Foruma 2017. godine, objavio je svoju odluku u saopštenju nakon otkrića Ministarstva pravde SAD koja su pokazala da je imao tri poslovne večere sa Epstinom i da je sa njim, takođe, komunicirao putem mejla i SMS-a.

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se povučem sa mjesta predsjednika i generalnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma. Vjerujem da je sada pravi trenutak da Forum nastavi svoj važan rad bez ometanja", dodao je Brende, koji je bivši norveški ministar spoljnih poslova.

U posebnoj izjavi, Andre Hofman i Lari Fink, kopredsjednici Foruma sa sjedištem u Ženevi koji organizuje godišnji samit u Davosu, rekli su da je završena nezavisna provjera koju je sproveo spoljni savjetnik o vezama Brendea sa Epstinom.

Oni su najavili da će Alojz Cvingi iz Svjetskog ekonomskog foruma obavljati funkciju privremenog predsjednika i izvršnog direktora, a da će Odbor povjerenika Foruma nadgledati tranziciju rukovodstva, uključujući plan za pokretanje procesa identifikacije stalnog nasljednika.