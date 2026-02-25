U Epstinovim dosijeima pominje se i Stiven Hoking: Isplivala fotografija čuvenog fizičara

U dosijeima Džefrija Epstina pominje se Stiven Hoking, koji je viđen na fotografiji sa ženama na ostrvu "Little Saint James", dok je Epstin negirao optužbe.

Izvor: DOJ/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U hiljadama dosijea vezanih za Džefrija Epstina pominju se brojna poznata imena. Među njima našao se i Stiven Hoking, teorijski fizičar sa Kembridža. Naime, pojavila se fotografija koja ga prikazuje nasmijanog između dvije žene u bikinijima koje drže koktele. Nije jasno kada ili gdje je fotografija nastala, ali moguće je da je snimljena na Epstinovom ostrvu Little Saint James. Ranije ga je pokojna Epstinova žrtva, Virdžinija Džufri, optužila da je „učestvovao u orgiji sa maloljetnicama“ na ostrvu, a Epstin je to negirao.

Izvor: DOJ/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hoking, koji je preminuo u martu 2018. u 76. godini, bio je među naučnicima koji su 2006. godine učestvovali na konferenciji koju je Epstin organizovao na svom ostrvu i obližnjem St. Tomasu. To je bilo pet mjeseci prije nego što je finansijer prvi put optužen za podvođenje. U Epstinovim dosijeima, koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a, Hoking se pominje najmanje 250 puta.

Na blogu "Jeffrey Epstein VI Foundation" objavljeni su detalji o konferenciji pod nazivom "Energija praznog prostora koja nije nula". Navodi se da su gosti "mogli razgovarati, opuštati se na plaži i otići na izlet do obližnjeg privatnog ostrvskog utočišta naučnog filantropa Džefrija Epsteina, koji je finansirao događaj". Epstein je, naime, davao velike donacije naučnim projektima i u jednom trenutku navodno davao čak 20 miliona dolara godišnje za finansiranje naučnika, navodi Daily Mail.