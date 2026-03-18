Radnici zeničke Željezare izlaze na ulice: Protestom do zaštite domaće proizvodnje čelika

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Radnici Nove željezare Zenica protestovaće u ponedjeljak, 23. marta, u Sarajevu zbog neusvajanja privremenih mjera za uvoz čelika.

Iz kompanije su upozorili da bi bez te odluke već od maja mogla biti obustavljena proizvodnja, uz posljedice po gubitak hiljada radnih mjesta u BiH.

Direktor prodaje Nove željezare Zenica Saša Božić izjavio je da je procedura za uvođenje privremenih mjera završena i da su pribavljene saglasnosti svih nadležnih institucija, ali da odluka nije usvojena na Savjetu ministara.

Božić je odbacio tvrdnje da bi mjere značajno uticale na cijene stanova, navodeći da je riječ o oko 0,2 odsto, te poručio da one ne znače zabranu uvoza, već zaštitu domaćeg tržišta.

Kao ključni razlog za uvođenje mjera, on je ukazao na nagli rast uvoza čelika, navodeći da je od 2020. do 2025. godine povećan za 317 odsto i da to direktno ugrožava domaću proizvodnju.

Predsjednik Sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić rekao je da će radnici protestom u Sarajevu zatražiti objašnjenje od nadležnih institucija i ukazati na nezadovoljstvo donesenim odlukama, prenose federalni mediji.

Savjet ministara nije usvojio prijedlog ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca o uvođenju privremenih zaštitnih mjera za uvoz čelika, te o njemu treba ponovo da se izjasni u drugom krugu na sjednici u ponedjeljak, 23. marta.

