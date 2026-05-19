Vidović najavila povlačenje sporne odluke o zdravstvenom doprinosu za penzionere iz inostranstva

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će najvjerovatnije biti stavljena van snage odluka prema kojoj penzioneri koji su veći dio radnog staža ostvarili u inostranstvu moraju plaćati doprinos od 10,2 odsto za zdravstveno osiguranje.
Odgovarajući na poslaničko pitanje Bojana Kresojevića iz PDP-a, koji je ocijenio da se novo opterećenje penzionera koristi za popunjavanje budžetskih praznina, Vidović je rekla da očekuje ukidanje ove odredbe, prenosi Capital.
"Po mom mišljenju i po ovom što se sada dešava, mislim da će taj zakon biti stavljen van snage", rekla je Vidović.
Riječ je o novoj praksi i tumačenju zakona koje primjenjuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, prema kojem penzioneri koji su najveći dio radnog vijeka proveli u inostranstvu moraju izdvajati 10,2 odsto za zdravstveno osiguranje.
Ova odluka izazvala je brojne reakcije javnosti i penzionera iz Republike Srpske koji primaju penzije iz inostranstva.