Vidović najavila povlačenje sporne odluke o zdravstvenom doprinosu za penzionere iz inostranstva

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da će najvjerovatnije biti stavljena van snage odluka prema kojoj penzioneri koji su veći dio radnog staža ostvarili u inostranstvu moraju plaćati doprinos od 10,2 odsto za zdravstveno osiguranje.

Odgovarajući na poslaničko pitanje Bojana Kresojevića iz PDP-a, koji je ocijenio da se novo opterećenje penzionera koristi za popunjavanje budžetskih praznina, Vidović je rekla da očekuje ukidanje ove odredbe, prenosi Capital.

"Po mom mišljenju i po ovom što se sada dešava, mislim da će taj zakon biti stavljen van snage", rekla je Vidović.

Riječ je o novoj praksi i tumačenju zakona koje primjenjuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, prema kojem penzioneri koji su najveći dio radnog vijeka proveli u inostranstvu moraju izdvajati 10,2 odsto za zdravstveno osiguranje.

Ova odluka izazvala je brojne reakcije javnosti i penzionera iz Republike Srpske koji primaju penzije iz inostranstva.