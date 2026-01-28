Starosne granice za penziju: U ovoj evropskoj zemlji rade do 70

Poređenje njemačkih medija pokazuje da penzioni sistemi u Evropi značajno variraju, jer starosne granice i dužina uplate u fondove nisu iste u svim zemljama.

Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu sa 70 godina. U međuvremenu, radnici u drugim zemljama EU i dalje mogu da se penzionišu sa 60 godina.

Starosna granica za odlazak u penziju u Nemačkoj će se postepeno povećavati na 67 godina do 2031. godine. Samo nekoliko grupa moći će da se penzioniše pre 67. godine. Većina ljudi u Nemačkoj može da našusti radno mjesto prevremeno samo sa smanjenom penzijom, najranije sa 63 godine.

Danska je odlučila da će njeni građani moći da se penzionišu tek sa 70 godina. Svako ko je rođen poslije 31. decembra 1970. godine moći će da se penzioniše tek sa 70 godina. Ova zemlja je tako rekorder sa starosnom granicom za penzionisanje.

Starosna granica za penzionisanje u drugim zemljama

Od 2006. godine, penzije u Danskoj su povezane sa životnim vijekom. Ako bi starosna granica za penzionisanje bila povezana sa životnim vijekom i u Njemačkoj, penzionisanje sa 70 godina bi moglo biti pretnja ovde u budućnosti, pišu nemački mediji. Međutim, penzionisanje sa 68 ili 69 godina je realnije, jer bi se starosna granica dostigla mnogo ranije.

Međutim, dalje povećanje starosne granice za penzionisanje u Njemačkoj je trenutno samo u fazi rasprave. Dok Danska prednjači sa starosnom granicom od 70 godina, i dalje postoje neke zemlje gdje je ona znatno niža.U nekim zemljama postoje čak i razlike u starosnoj granici za penzionisanje između muškaraca i žena.

Zemlja i starosna granica za penzionisanje:

Belgija - od 67, postepeno povećanje do 2030.

Bosna i Hercegovina - Nema jedinstvene starosne granice za penzionisanje, između 60 i 65, u zavisnosti od različitih faktora

Bugarska - postepeno povećanje starosti za žene na 63, muškarce na 65

Danska - od 70, prilagođeno očekivanom životnom vijeku

Njemačka - od 67, postepeno povećanje starosti za penzionisanje do 2031.

Estonija - postepeno povećanje na 65 do 2026.

Finska - 65

Francuska - 64

Grčka - od 62

Irska - Postepeno povećanje starosti na 68 do 2028.

Italija - 67, povećanje povezano sa očekivanim životnim vekom

Hrvatska - penzionisanje sa 65 godina za muškarce, povećanje na 65 za žene do 2029.

Letonija - povećanje na 65 do 2026.

Litvanija - regionalne razlike, između 63 i 65

Luksemburg - od 65

Holandija - od 67 godina povezano sa životnim vekom

Norveška - od 67 godina

Austrija - 61 godina za žene, 65 godina za muškarce

Poljska - žene od 60 godina, muškarci od 65 godina

Portugal - od 66 godina

Rumunija - žene od 61 godine, muškarci od 65 godina

Švedska - od 66 godina, sa smanjenjem sa 62 godine

Srbija - žene od 64 godina, muškarci od 65 godina

Slovačka - od 64 godine

Slovenija -postepeno povećanje: 62 godine sa 40 godina radnog staža, 67 godina sa najmanje 15 godina radnog staža

Španija - postepeno povećanje na 67 godina do 2027. godine

Češka - 65 godina

Mađarska - 65 godina

Poređenje koje su napravili nemački mediji pokazuje da penzioni sistemi u Evropi nisu ni blizu jedinstvenih. Na primjer, neke zemlje imaju različite starosne granice za penzionisanje za muškarce i žene. Dužina vremena koje radnici moraju da uplaćuju u penzione fondove da bi se kvalifikovali za penziju takođe značajno varira.

