Četiri decenije u politici: Čubrilović potvrdio da je zvanično uzeo rješenje za penziju

Izvor Capital.ba
0

Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a, donedavni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske i jedan od najdugovječnijih funkcionera u Srpskoj, zvanično je otišao u penziju.

Nedeljko Čubrilović u penziji Izvor: Srna

Čubrilović je potvrdio da je zvanično uzeo rješenje za penziju. S obzirom na to da je četiri decenije proveo na visokim i dobro plaćenim funkcijama, navodi se da će sigurno biti među penzionerima sa najvišim primanjima u Srpskoj.

Predsjednik DEMOS-a napunio je 72 godine u aprilu. Njegova politička karijera započela je na rukovodnim funkcijama još 1988. godine. Posljednje dvije decenije proveo je na visokim političkim funkcijama, uključujući dva mandata na čelu Ministarstva saobraćaja i veza RS (2006-2014. i nakon izbora 2022.) i dva mandata kao predsjednik Narodne skupštine RS (2014-2022.). Sa čela Ministarstva saobraćaja otišao je početkom prošlog mjeseca, nakon formiranja nove Vlade RS.

Upitan čime se sada bavi, Čubrilović nije bio mnogo rječit.

"Šta radim? Ma nije vama to ništa interesantno šta ja radim. Nema ništa posebno".

Nije bio rječitiji ni kada je riječ o vladajućoj koaliciji, dajući kratak komentar: "Situacija u koaliciji je – vidjeće se".

Iako je zvanično penzionisan, Čubrilović je potvrdio ključne kadrovske promjene unutar svoje stranke.

Potvrdio je da će Čedomir Stojanović, poslanik DEMOS-a u Parlamentu BiH, biti imenovan za direktora Sekretarijata za raseljena lica i migracije, zamjenjujući funkcionera HDZ-a, Davora Čordaša.

Takođe, kazao je da Nikola Luburić, kadar DEMOS-a, treba da dođe na čelo Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, na čijem se mjestu trenutno nalazi Stefan Mitrović, sin ministra privrede i preduzetništva Vojina Mitrovića.

Čubrilović je, objašnjavajući proceduru za ovu funkciju, naveo da ta jedinica radi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, ali da imenovanje zahtijeva posebne provjere i pozitivno mišljenje Svjetske banke, što nekad može trajati od 15 dana do tri mjeseca.

Tagovi

Nedeljko Čubrilović Demos penzija političari

