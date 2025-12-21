Do penzije za 15 dana: Fond PIO savjetuje osiguranike kako da ubrzaju postupak

Fond Penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske pozvao je osiguranike, koji u 2026. ispunjavaju uslove za sticanje prava na starosnu penziju, da kompletiraju dokumentaciju za ostvarivanje tog prava.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osiguranici su pozvani da se odmah obrate u najbližu poslovnicu Fonda, prema mjestu prebivališta, radi započinjanja postupka kompletiranja dokumentacije i ažuriranja podataka bitnih za postupak rješavanja o pravu na penziju.

Osiguranicima se preporučuje da prilikom dolaska u najbližu poslovnicu Fonda ponesu raspoloživu dokumentaciju kao što su: radna knjižica ili njena fotokopija, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), potvrdu staža iz drugih država ako su je prethodno pribavili i druge dokaze o stažu koje osiguranik posjeduje.

Blagovremeno kompletiranje dokumentacije osiguraniku omogućava ostvarivanje prava u roku od sedam do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od dva mjeseca, naveli su iz Fonda PIO.

Ovo se naročito odnosi na osiguranike koji su jedan period radnog vijeka proveli van teritorije Republike Srpske za koji je potrebno obezbijediti potvrdu staža iz inostranstva ili Federacije BiH.

Bez obezbjeđenja ove potvrde staža, iz Fonda su naveli da se ne može pristupiti rješavanju takvih zahtjeva sve do kompletiranja dokumentacije sa tim veoma važnim dokumentom, koji je uslov za rješavanje o pravu na penziju.

Pravovremenom i kvalitetnom saradnjom osiguranika i stručne službe Fonda, efikasnost i efektivnost u provođenju upravnog postupka bila bi na visokom nivou, a time bi i zadovoljstvo korisnika, odnosno osiguranika našim uslugama bili daleko više, saopštio je Fond PIO.