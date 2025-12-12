logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stogodišnjaci u penzijskom fondu Srpske: Najstarija korisnica penziju prima od 1989. godine

Stogodišnjaci u penzijskom fondu Srpske: Najstarija korisnica penziju prima od 1989. godine

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj četvoro penzionera ima 105 godina, tri žene i jedan muškarac, rečeno je u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske.

Najstariji penzioneri u RS Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Ovakvi korisnici nose posebnu simboliku za Fond, jer predstavljaju kontinuitet sistema i potvrdu da briga o najstarijim ostaje jedan od njegovih najvažnijih zadataka", navode iz penzijskog fonda.

Najstariji korisnik prava iz penzijskog sistema Republike Srpske je žena čiji su inicijali S.K., rođena početkom 1920. godine, sa područja Foče, koja porodičnu penziju prima neprekidno od 1989. godine.

Početkom 1920. godine rođena je i B.B. iz Prijedora, korisnik porodične penzije već 41 godinu.

Krajem 1920. godine rođeni su M.G. iz Banjaluke, korisnik starosne penzije 35 godina, kao i A.M. iz Doboja koja porodičnu penziju prima 35 godina.

Među stogodišnjacima u penzijskom sistemu Republike Srpske je i D.T. iz Banjaluke, rođena početkom 1922. godine, a korisnik je porodične penzije 17 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

penzioneri Fond PIO penzije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ