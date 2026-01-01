Veliki požar zahvatio Amsterdam: Gori jedan od simbola grada, uslijedile masovne evakuacije

Zvonik crkve Vondelkerk u Amsterdamu srušio se nakon velikog požara koji je zahvatio cijelu zgradu. Crkva iz 1872. godine nije mogla biti spasena, a okolne kuće su evakuisane.

Izvor: Dingena Mol/AFP/Profimedia

Zvonik crkve Vondelkerk u Amsterdamu potpuno se urušio u ranim jutarnjim satima nakon velikog požara koji je izbio nešto poslije ponoći, prenijeli su holandski mediji. Vatra je zahvatila cijelu zgradu, a iz Bezbednosne regije Amsterdam–Amsteland poručili su da crkvu više nije moguće spasiti. "Cijela crkva je u plamenu i postoji ozbiljna opasnost da se objekat u potpunosti sruši", rekao je portparol hitnih službi, prenosi holandska novinska agencija NPA.

Vondelkerk se nalazi neposredno uz poznati amsterdamski Vondelpark. Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave požar pod kontrolu, ali za sada bez uspjeha. Zvonik i dio centralnog dijela crkve već su se urušili, a vatra se i dalje nekontrolisano širi. Sve kuće u neposrednoj blizini crkve su evakuisane, dok su nadležne službe saopštile da Vondelpark trenutno nije ugrožen. Novinar portala NL Times svedočio je da su vatrogasci obilazili okolne zgrade i zvonili na vrata kako bi upozorili stanare, nakon čega su mnogi ljudi napustili svoje domove.

Požar je već oko jedan sat ujutru proglašen velikim, s obzirom na jačinu vatre i gustinu naseljenosti tog deijla grada. Prema navodima NL Timesa, delovi vrha 154 godine stare crkve počeli su da otpadaju već sat vremena nakon izbijanja požara.

Vatra u zvoniku izazvala je i "kišu varnica" koje su se širile ka istoku, izjavio je portparol hitnih službi regije Amsterdam–Amsteland.

"Riječ je o izuzetno snažnom i zastrašujućem požaru u ovoj istorijskoj crkvi", rekla je gradonačelnica Amsterdama Femke Halsema.

"Naš prvi i najvažniji prioritet je bezbjednost i dobrobit stanovnika koji žive u neposrednoj blizini", dodala je ona. Prema podacima sa internet stranica Grada Amsterdama, Vondelkerk potiče iz 1872. godine i dugi niz godina bila je aktivna katolička crkva, poznata i kao Crkva Presvetog Srca Isusovog. Gotovo vek kasnije, zbog zapuštenosti joj je prijetilo rušenje, ali je izrađen plan obnove i prenamene, a 1980. godine osnovana je fondacija koja je to omogućila. Nakon obnove, crkva je služila kao prostor za razne događaje i koncerte.