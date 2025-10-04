logo
Uhapšen zbog finansiranja terorizma putem bitkoina: Šokantan slučaj u Amsterdamu

Izvor mondo.rs
0

Muškarac iz Amsterdama uhapšen je zbog sumnje da je bitkoinima finansirao terorizam i prekršio Zakon o sankcijama.

Uhapšen zbog finansiranja terorizma putem bitkoina Izvor: Creativan/Shutterstock

Jedan muškarac iz Amsterdama uhapšen je ove nedjelje pod sumnjom da je finansirao terorizam putem bitkoina i prekršio Zakon o sankcijama, saopštio je FIOD (Istražno odjeljenje Poreske uprave) u petak. Muškarac je pušten nakon ispitivanja.

Prema navodima FIOD-a, muškarac je tokom 2019. i 2020. godine prebacio više od 5.000 evra u bitkoinima na "adrese koje koriste osobe povezane sa terorističkim organizacijama". Nije precizirano o kojoj je terorističkoj organizaciji riječ, niti koje je tačno sankcije navodno prekršio.

Muškarac je uhapšen u srijedu, 1. oktobra. Istražitelji su pretresli dvije kuće u Amsterdamu i zaplijenili mobilne telefone i druge uređaje za skladištenje podataka radi dalje istrage.

 (MONDO/NL times)

