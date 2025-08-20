logo
CIA upozorava: Teroristička grupa "Kuds" aktivna i u BiH

Autor Nikolina Damjanić
Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) objavila je da u BiH djeluje teroristička grupa "Korpus islamske revolucionarne garde" (Kuds).

CIA o terorističkoj grupi Kuds u BiH Izvor: Niphon Subsri/Shutterstock

Ova informacija unesena je u Svjetsku knjigu činjenica, koja je objavljena na veb sajtu CIA, u dijelu o BiH. Ovdje su upisane informacije o strukturi zemlje, njenog stanovništva i ostalom.

U dijelu u kojem CIA opisuje terorističke organizacije koje djeluju u BiH, upisano je samo jedno ime: "Korpus islamske revolucionarne garde / Snage Kuds".

U opisu ciljeva ove organizacije, CIA navodi "zaštititu iranske islamske revolucije i države, širenje iranskog/šiitskog uticaja, osiguravanje unutrašnje bezbjednosti, uključujući kontrolu granica, provođenje zakona i suzbijanje domaće opozicije, uticanje na iransku politiku, ekonomiju i spoljnu politiku".

Američki Stejt department stavio je ovu grupu na listu stranih terorističkih organizacija 15. aprila 2019. godine.

CIA navodi da je sjedište ove organizacije u Teheranu i da je ona aktivna širom Irana i Bliskog istoka, kao i u Avganistanu, Gazi, Iraku, Libanu, Siriji i Jemenu.

"Organizacija ima sposobnost da izvrši napade na svjetskom nivou ako iransko rukovodstvo to smatra prikladnim. Posljednjih godina, planiranje terorističkih napada od strane `Snaga Kuds` otkriveno je i prekinuto u brojnim zemljama širom svijeta, uključujući Albaniju, Bahrein, Belgiju, BiH, Bugarsku, Dansku, Francusku, NJemačku, Keniju, Tursku i SAD", navodi se u dokumentu koji je sastavila CIA.

Procijenjeno je da je "Korpus islamske revolucionarne garde" 2003. godine imao oko 190.000 pripadnika, uključujući od 5.000 do 15.000 u "Snagama Kuds".

Organizacija se finansira iz odbrambenog budžeta Irana, navodi CIA.

(MONDO)

