Uhapšen u Sarajevu, pritvor u Banjaluci: Elvir Čustović iz Čikaga osumnjičen za prijetnje terorizmom u Republici Srpskoj

Autor Dušan Volaš
0

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Elviru Čustoviću iz Čikaga zbog sumnje da je prijetio terorizmom u Republici Srpskoj, rečeno je Srni u ovom sudu.

Elvir Čustović iz Čikaga osumnjičen za prijetnje terorizmom u Republici Srpskoj Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Postupajući sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, juče je odredio pritvor osumnjičenom čiji su inicijali E.Č.", naveli su iz Okružnog suda.

Pritvor osumnjičenom može trajati do 24. septembra, računajući od trenutka hapšenja, a određen je u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

Elvir Čustović iz Čikaga, koji je krajem decembra prošle godine prijetio terorizmom u Republici Srpskoj, uhapšen je u Sarajevu na osnovu potrage koju je za njim raspisala Policijska uprava Trebinje.

Po dolasku u BiH Čustovića je na aerodromu u Sarajevu uhapsila Granična policija BiH, te je predat u nadležnost Policijske uprave Trebinje.

Nakon kriminalističke obrade sproveden je u Republičko javno tužilaštvo, a nakon saslušanja predložen mu je jednomjesečni pritvor.

SRNA

