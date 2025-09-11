Život izgubilo oko 3.000 ljudi: Godišnjica terorističkog napada u SAD

Danas su se navršile 24 godine od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države u kojima je poginulo oko 3.000 ljudi, dok je više od 25.000 povrijeđeno.

Izvor: Profimedia

Teroristički napad na kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku i na zgradu Pentagona izveli su pripadnici Al kaide sa otetim putničkim avionima.

Devetnaest pripadnika Al kaide upali su u kabine četiri putnička aviona i, služeći se noževima za hartiju kao oružjem, preuzeli kontrolu.

Avion "Amerikan erlajnsa" uletio je u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskog centra na donjem Menhetnu, a dvadesetak minuta kasnije avion "Junajted erlajnsa" udario je u južnu kulu.

Obje kule bliznakinje sa po 110 spratova srušile su se za manje od dva sata, što je dovelo i do značajnog oštećenja okolnih zgrada.

Treći avion otet iznad Ohaja pao je na zapadnu stranu Pentagona što je uzrokovalo urušavanje zgrade.

Četvrti avion letio je u pravcu Vašingtona, ali se srušio u polje u Pensilvaniji, nakon što su putnici ušli u kabinu i borili se sa otmičarima za kontrolu.

U Svjetskom trgovinskom centru i okolini poginule su 2.753 osobe, u Pentagonu 184, a u Pensilvaniji 40.

Nakon napada SAD su zvanično pokrenule rat protiv terorizma i pritisak na Avganistan radi svrgavanja talibana koji su odbili zahtjev Vašingtona da protjeraju vođu Al kaide Osamu bin Ladena.

Bin Laden je odgovornost za napad 11. septembra preuzeo 2004. godine, a kao motiv je naveo podršku Izraelu i prisustvo američke vojske u Iraku i Saudijskoj Arabiji.

Sedam godina kasnije Bin Laden je ubijen u Pakistanu u raciji koju su sprovele američke snage.

Teroristički napad 11. septembra 2001. godine je među najznačajnijim događajima koji su se desili od početka 21. vijeka, u smislu opštih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i vojnih posljedica koje su uslijedile u SAD i ostatku svijeta.

Na mjestu na kojem su se nalazile kule "bliznakinje" u Njujorku podignuto je spomen-obilježje žrtvama, a sazidan je i novi Svjetski trgovinski centar.

(Srna)