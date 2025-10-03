logo
Prijetio putem društvenih mreža: Optužnica zbog prijetnji terorizmom u Konjicu

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dvadesetdvogodišnjeg Armela Zalihića, kojem je stavljeno na teret da je putem društvenih mreža prijetio izvršenjem terorističkog akta na džamiju u Konjicu.

Podignuta optužnica protiv Armela Zalihića Izvor: Screenshot

Zalihića optužnica tereti da je 26. marta, u namjeri da ozbiljno zastraši stanovništvo i destabilizuje osnovne političke, ustavne i društvene strukture u BiH, putem društvene mreže prijetio izvršenjem terorističkog akta na džamiju u Konjicu, naveli su iz Tužilaštva BiH.

Prijetio je napadom na život i nanošenjem velike štete javnim objektima, što bi ugrozilo ljudske živote, prenosi Birn.

Pripadnici Federalne uprave policije su 28. marta identifikovali lice iz Konjica čiji su inicijali A.Z, koje je prijetilo da će za Bajram u džamiji u ovom mjestu počiniti masakr.

Zalihiću je, prema prijedlogu Tužilaštva, nakon hapšenja određen pritvor zbog opasnosti da bi mogao da pobjegne, utiče na svjedoke i ponovi krivično djelo.

Tagovi

Konjic prijetnje terorizam optužnica

