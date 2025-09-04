logo
Uhapšen vozač iz Konjica koji je volan držao nogom

Autor Nikolina Damjanić
Policija je u Konjicu uhapsila muškarca čiji su inicijali A.A. (31) koji je ulicama ovog grada upravljao vozilom pridržavajući volan nogom, o čemu je objavio i video-snimak na društvenim mrežama.

Uhapšen vozač u Konjicu koji je volan držao nogom Izvor: Hercegovina info

Na osnovu naredbe Opštinskog suda Konjic policija je juče izvršila pretres kuće i pomoćnih prostorija koje su vlasništvo ili ih koristi A.A. iz ovog grada zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, odnosno upravljanja vozilom na način da je ugrozio život ljudi i imovinu.

Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Video-snimak vožnje u kojoj volan pridržava nogom A.A. je objavio na društvenim mrežama, što je prenijelo više internet portala, a osim toga uhapšeni se hvalio i rizičnim preticanjima i vožnjom 200 kilometara na čas na auto-putu.

(Agencije/MONDO)

