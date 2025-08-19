Tragedija kod Konjica: Muškarac poginuo, supruga teško povrijeđena

Nešto iza ponoći došlo je do nesreće u mjestu Tuščica kod Konjica, u kojoj je život izgubio muškarac, dok je njegova supruga zadobila teške povrede. U akciji spašavanja učestvovala je Gorska služba spašavanja (GSS) Prenj.

Izvor: GSS Prenj

Policijskoj upravi Konjic prijavljeno je da je došlo do nesreće u kojoj je žena povrijeđena, dok se njen suprug vodi kao nestao.

Pripadnici GSS Prenj i CEMS FBiH ubrzo su iznad naselja Tuščica pronašli povrijeđenu ženu u jarku dubokom oko deset metara, sa teškim tjelesnim povredama. Nakon medicinskog zbrinjavanja uslijedio je zahtjevan tehnički transport i prenošenje do sanitetskog vozila.

Istovremeno, drugi dio tima, zajedno sa pripadnicima PU Konjic, provodio je potragu za suprugom povrijeđene osobe.

Muškarac je pronađen bez znakova života, a mjesto nesreće preuzela je Policijska uprava Konjic radi vršenja uviđajnih radnji.

(MONDO/Klix)