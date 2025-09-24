Provjerava se ljudski faktor i rad kamenoloma: Istraga o stradanju 24 osobe u Jablanici i Konjicu u završnoj fazi

Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštilo je nove detalje u vezi sa istragom koja se vodi povodom stradanja 24 osobe u katastrofalnim poplavama koje su prošle godine pogodile Donju Jablanicu i Konjic, naglasivši da je istraga u završnoj fazi.

Izvor: Eko Akcija

"Zbog velikog interesovanja i radi objektivnog informisanja javnosti, a povodom brojnih upita medija vezano za tragediju na području opština Jablanica i Konjic, podsjećamo javnost da tim tužilaca Tužilaštva HNK Mostar, Područno tužilaštvo Konjic, i dalje stručno i profesionalno preduzima sve zakonom propisane mjere i radnje zajedno sa pripadnicima MUP-a HNK, s posebnim akcentom na elementarnu nepogodu, eventualnu odgovornost ljudskog faktora, kao i na postupanje inspekcijskih službi i poslovanje firme 'Sani' d.o.o. Jablanica", navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva dodaju da je sproveden niz istražnih radnji kako bi se utvrdilo postojanje osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela.

"Nakon obavljenog uviđaja i obdukcija tijela smrtno stradalih lica, utvrđeno je da je smrt kod većine nastupila usljed gušenja zemljom i sličnim sadržajem. Po naredbi suda, a pod nadzorom Tužilaštva, istražitelji su izuzeli poslovnu dokumentaciju iz Ministarstva privrede HNK koja se odnosi na firmu 'Sani' d.o.o. Jablanica, u čijem sastavu se navodno nalazio i pomenuti kamenolom. Takođe, izuzeta je i dokumentacija iz same firme koja je bila predmet vještačenja", podsjetili su iz Tužilaštva.

U okviru istrage izvršeno je i 3D skeniranje terena iz vazduha "Lidar" tehnologijom na širem području Donje Jablanice, sa ciljem utvrđivanja zapremine pokrenute zemljane mase i njenog uticaja na razorne posljedice.

Pored toga, obavljena su brojna vještačenja od strane vještaka rudarske, geodetske, geološke i finansijske struke, prikupljeni su podaci od Federalnog hidrometeorološkog zavoda i drugih institucija, te je saslušan veći broj svjedoka.

Istragom su obuhvaćeni jedno pravno lice – privredno društvo – i četiri fizička lica, zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, teška djela protiv opšte sigurnosti, zagađenje životne sredine i nesavjestan rad u službi.

"Istraga se nalazi u završnoj fazi i njen završetak očekujemo uskoro. Da li će doći do podizanja optužnice zavisiće od analize rezultata provjera, nalaza vještaka i prikupljenih dokaza, kao i iskaza saslušanih svjedoka i osumnjičenih", zaključuje se u saopštenju Tužilaštva HNK.

(Klix/Mondo)