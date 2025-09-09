Tragedija kod Konjica: Beba preminula na putu za bolnicu u Mostaru

Jednomjesečna beba iz Konjica preminula na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u nedjelju.
Ljekari su je pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno.
"Možemo potvrditi da je jedanaestomjesečni dječak u nedjelju dovezen na CUM SKB Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno".
Prema nezvaničnim informacijama, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic odakle su upućeni u Opštu bolnicu Konjic. Ljekari su ih potom uputili u SKB Mostar, ali navodno nisu imali sanitetsko vozilo.
Roditelji su se morali ličnim vozilom uputiti u bolnicu u Mostar.
Više informacija će biti poznato naknadno.
(Avaz)