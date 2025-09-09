logo
Tragedija kod Konjica: Beba preminula na putu za bolnicu u Mostaru

Tragedija kod Konjica: Beba preminula na putu za bolnicu u Mostaru

Autor Dušan Volaš
0

Jednomjesečna beba iz Konjica preminula na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u nedjelju.

Pokušaj reanimacije bio neuspješan: Preminula beba iz Konjica Izvor: Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Ljekari su je pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno.

"Možemo potvrditi da je jedanaestomjesečni dječak u nedjelju dovezen na CUM SKB Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno".

Prema nezvaničnim informacijama, roditelji su najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic odakle su upućeni u Opštu bolnicu Konjic. Ljekari su ih potom uputili u SKB Mostar, ali navodno nisu imali sanitetsko vozilo.

Roditelji su se morali ličnim vozilom uputiti u bolnicu u Mostar.

Više informacija će biti poznato naknadno.

(Avaz)

