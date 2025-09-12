Smrt bebe u Konjicu: Dežurna doktorica se oglasila i objasnila šta se dešavalo kobnog dana

Povodom tragične smrti jedanaestomjesečne bebe iz Konjica oglasila se doktorica Lamija Velagić, koja je tog dana bila dežurni ljekar u Opštoj bolnici Konjic, te iznijela prikaz događaja kobnog dana.

Izvor: Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Kako navodi u postupanju sa pacijentom, po važećem protokolu, slušala uputstva pripravnog nadležnog i nadređenog specijaliste pedijatra.

Njeno obraćanje pročitajte u nastavku:

"Povodom nesretnog događaja koji se desio u našem gradu – a koji je rezultirao smrću maloljetnog djeteta od 11,5 mjeseci – ali i zbog neargumentovanih natpisa i komentara u javnosti, osjećam potrebu da se – kao dežurni doktor toga dana – oglasim i dam uvid u sliku stvarnih dešavanja:

Naime, dana 7.9.2025. godine bila sam dežurni ljekar (kao mladi ljekar po vokaciji sam ljekar opšte prakse) u Opštoj bolnici Konjic.

U 17:04 dječak od 11,5 mjeseci je upućen iz Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic (HMP) u Urgentni centar Opšte bolnice Konjic (UC). Dječak je došao u pratnji oca i nene, majka nije bila prisutna.

Pošto ga nisam mogla pronaći u zdravstvenom sistemu, upitala sam nenu da li je dijete zavedeno u sistem službe zdravstvene zaštite, na što sam dobila odgovor da dijete nikada nije zdravstveno osigurano.

Razlog upućivanja u UC bila je povišena tjelesna temperatura. U razgovoru sa ocem saznajem da je dijete dan ranije imalo temperaturu 37,5C, te da je u nekoliko navrata povratilo i imalo dijareju. Dalje navodi da se dijete hrani isključivo hapama. Prilikom pregleda djeteta tjelesna temperatura mu je bila 38.5 C, bilo je blijedo, doimalo se iscrpljeno, tahipnoično (ubrzano disanje), auskultatorno na srcu se čula tahikardična srčana akcija (ubrzan rad srca), bez šumova, a na plućima pooštren disajni šum.

Ostali nalaz je bio neupadan. Odmah sam naložila da se uzme uzorak krvi za laboratorijsku analizu (KKS, DKS, CRP, ŠUK, UREA, KREATININ), da se uradi rendgenski snimak pluća, te u cilju spuštanja tjelesne temperature da se dadne Voltaren čepić za djecu. Kontaktirali su me iz laboratorije da su vrijednosti šećera u krvi povišene na aparatu, što sam provjerila izmjerivši šećer u krvi na traku.

Pošto je vrijednost šećera bila vrlo visoka (iznosila je 17.5), odmah sam pozvala pripravnog nadležnog pedijatra, naglašavajući mu mogućnost ketoacidoze i infektivnog stanja, te da ostali nalazi nisu još uvijek bili gotovi, ali da me je ovakvo stanje alarmiralo.

Želim naglasiti da sam u daljem postupanju sa pacijentom, a po protokolu, bila dužna slušati upute pripravnog nadležnog i meni nadređenog specijaliste pedijatra. Pedijatar mi je tada rekao da ne može doći u bolnicu da pregleda dijete zbog bola u skočnom zglobu, te da mu pošaljem rendgensku sliku pluća i da ga nazovem kada budu gotovi svi nalazi.

Nakon 10 minuta, ponovo sam kontaktirala pedijatra zbog pristiglih nalaza. Tada mi je on dao uputu da dijete pošaljem na Pedijatriju SKB Mostar. Ja sam mu rekla da ću pripremiti sve i poslati sanitet (naglašavam to sam uvijek i u ranijim slučajevima radila), na što sam dobila uputu od nadležnog pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom.

Nakon završenog razgovora, medicinski tehničari mi saopštavaju da su oca i dijete izmjestili u posebnu sobu radi nemilih prizora, budući da je u tom momentu u prijemni dio UC stiglo vozilo HMP sa povrijeđenim motoristom.

Odmah sam otišla do oca i saopštila mu stav pedijatra, da nalazi nisu najbolji, te da naši kapaciteti nisu u mogućnosti ispitati tačan uzrok stanja djeteta.

Naglašavam, niti u jednom momentu ocu nisam rekla da nemamo sanitetsko vozilo, nego naprotiv, ja sam uprkos uputi nadređenog ljekara specijaliste, upitala oca "Imate li prevoz, da Vam ipak obezbijedimo sanitet?".

Otac je rekao: "Odvešću ga sam."

Na moje pitanje ima li nekoga da ide s njim do Mostara, da bude uz dijete, odgovorio mi je: "Pokupiću mu majku" i otišao je.

Oko 18:30 otac, dijete i nena su napustili UC.

Sve gore navedeno sam još ranije dostavila nadležnim zdravstvenim ustanovama. U daljem postupanju po ovom slučaju spremna sam na saradnju sa svim nadležnim institucijama", stoji u poruci Velagićeve.

