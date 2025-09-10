Tužilaštvo istražuje smrt bebe iz Konjica: Iz bolnice i Doma zdravlja tvrde da su imali sanitetsko vozilo

Smrt jedanaestomjesečnog dječaka iz Konjica, koji je u nedjelju (7. septembra) preminuo na putu iz Konjica do Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mosta, istražuje Kantonalno tužilaštvo HNK-a, a juče je obavljena obdukcija tijela.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Kako je kazala Ana Rajič, portparol Kantonalnog tužilaštva HNK, po nalogu dežurnog županijskog tužioca obavljena je obdukcija, i uzeti su određeni uzorci koji će biti predmet analize, a sve s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja.

"Nakon što nam obducent dostavi nalaze, te nakon provedenih istražnih radnji, imaćemo više informacija", rekla je Rajičeva za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, juče su federalni mediji prenijeli da su roditelji bebe najprije potražili pomoć u Domu zdravlja Konjic, odakle je dječak upućen u Opštu bolnicu Konjic.

Ljekari su ih zatim, prenose mediji, uputili u SKB Mostar, ali oni nisu imali sanitetsko vozilo, pa su se roditelji svojim vozilom zaputili u Mostar.

U međuvremenu, navode, uspjeli su kontaktirati policiju koja ih je pod rotacijama vodila do Mostara, odakle im je u pomoć krenulo vozilo Hitne pomoći mostarskog Doma zdravlja Stari grad ,iz kojeg je potvrđeno da su prevezli dijete.

Mostarski tim dovezao je dijete u SKB Mostar, ali mu ljekari nisu mogli pomoći.

"Možemo potvrditi da je jedanaestomjesečni dječak iz Konjica u nedjelju dovezen na CUM SKB Mostar bez znakova života. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali nažalost, bilo je bezuspješno", kazali su juče medijima iz SKB Mostar.

Demant informacija

Povodom nemilog događaja, smrti jedanaestomjesečne bebe iz Konjica, za sada jedino možemo da demantujemo informaciju da u trenutku upućivanja bebe u drugu zdravstvenu ustanovu (SKB Mostar) JU Opšta bolnica Konjic nije imala na raspolaganju sanitetska vozila i osoblje potrebno za transport pacijenta (med. pratnja i vozači), rečeno je iz ove ustanove.

Kako navode, ovom prilikom žele da "demantuju natpise koji su se pojavili u pojedinim medijima i portalima".

"Dakle, bolnica je imala na raspolaganju i sanitetsko vozilo i osoblje potrebno za transport pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu. Obzirom da je u toku istraga nadležnih organa, Bolnica u cjelosti sarađuje sa istražnim organima, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja", rečeno je iz ove bolnice.

Tom prilikom su porodici preminulog djeteta izrazili najdublje saučešće.

"Stojimo na raspolaganju za svu potrebnu podršku i pomoć. Pored uvažavanja interesa javnosti, Bolnica do okončnja istrage neće davati izjave ni komentare o dogadaju, te molimo medije i javnost za razumjevanje i suzdržanost u izvještavanju", navode iz konjičke bolnice.

Iz Doma zdravlja Konjic su za "Nezavisne" kazali da su članovi porodice doveli jedanaestomjesečno dijete u Službu Hitne medicinske pomoći 7. septembra.

"Ovom dolasku nije prethodio poziv na 124, jer su članovi porodice sa djetetom došli do prostorija službe HMP u kojoj je izvršen pregled djeteta i mjerenja temperature, nakon čega se odmah upućuje na viši nivo zdravstvene zaštite, u Urgentni centar JU Opće bolnice Konjic. Napominjemo, da se objekat u kojem se Hitna medicinska služba Doma zdravlja Konjic nalazi u neposrednoj blizini Urgentnog centra Opće bolnice i da dijelimo iste zdravstvene prostorne kapacitete", navode iz DZ Konjic.

Dodaju da ovaj DZ, kao ustanova primarne zdravstvene zaštite ima na raspolaganju dovoljno vozila hitne medicinske pomoći i osigurava hitni medicinski prijevoz za područje grada Konjica (preko 1000 km2 površine).

"Nakon poziva na 124 kao služba hitne medicinske pomoći dužni smo da lice koje je životno ugroženo (hitna stanja) prevezemo do najbliže zdravstvene ustanove, a kada je potrebna sekundarna zdravstvena zaštita u tom slučaju za Dom zdravlja Konjic referentna ustanova je JU Opća bolnica Konjic. Prije dolaska članova porodice sa djetetom nemamo evideniran poziv na 124 vezano za ovaj slučaj. Dijete je primljeno, pregledano i upućeno u JU Opću bolnicu Konjicu u vremenskom intervalu od 16.40-16.55 sati", kazali su iz ove ustanove.

Kako navode, Dom zdravlja Konjic je 8. septembra, po saznanju za slučaj i na poziv nadležnih organ predao medicinsku dokumentaciju policiji.

