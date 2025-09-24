logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pobuna protiv turizma: Stanovnici Amsterdama ustali protiv vlastitog grada

Pobuna protiv turizma: Stanovnici Amsterdama ustali protiv vlastitog grada

Autor Dragana Božić
0

Stanovnici Amsterdama tužili su gradsku upravu zbog prekomjernog turizma.

Stanovnici Amsterdama tužili grad zbog turista Izvor: Serhii_Tesliuk_Tesla/Shutterstock

Građani smatraju da uprava ne čini dovoljno da obuzda neodrživ broj posjetilaca, prenosi "Juronjuz".

Ovaj holandski grad godinama je izložen uticaju masovnog turizma, a gradsko vijeće je obećalo da će riješiti problem.

Vlasti su pokrenule kampanje da bi gradski turistički model usmjerile dalje od momačkih zabava, obilaska pabova, upotrebe droga i korištenja seksualnih usluga, po čemu je Amsterdam poznat.

Međutim, stanovnici kažu da se za njih malo toga promijenilo.

Gradsko vijeće je 2021. godine usvojilo uredbu kojom je broj turističkih noćenja u gradu ograničen na 20 miliona godišnje.

Uprkos tome, prošle godine je bilo 22,9 miliona noćenja, a taj broj će vjerovatno biti još veći u 2025. godini. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

amsterdam turizam turisti tužba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA