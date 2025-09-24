Pobuna protiv turizma: Stanovnici Amsterdama ustali protiv vlastitog grada

Stanovnici Amsterdama tužili su gradsku upravu zbog prekomjernog turizma.
Građani smatraju da uprava ne čini dovoljno da obuzda neodrživ broj posjetilaca, prenosi "Juronjuz".
Ovaj holandski grad godinama je izložen uticaju masovnog turizma, a gradsko vijeće je obećalo da će riješiti problem.
Vlasti su pokrenule kampanje da bi gradski turistički model usmjerile dalje od momačkih zabava, obilaska pabova, upotrebe droga i korištenja seksualnih usluga, po čemu je Amsterdam poznat.
Međutim, stanovnici kažu da se za njih malo toga promijenilo.
Gradsko vijeće je 2021. godine usvojilo uredbu kojom je broj turističkih noćenja u gradu ograničen na 20 miliona godišnje.
Uprkos tome, prošle godine je bilo 22,9 miliona noćenja, a taj broj će vjerovatno biti još veći u 2025. godini.
