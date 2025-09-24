Pobuna protiv turizma: Stanovnici Amsterdama ustali protiv vlastitog grada

Stanovnici Amsterdama tužili su gradsku upravu zbog prekomjernog turizma.

Izvor: Serhii_Tesliuk_Tesla/Shutterstock

Građani smatraju da uprava ne čini dovoljno da obuzda neodrživ broj posjetilaca, prenosi "Juronjuz".

Ovaj holandski grad godinama je izložen uticaju masovnog turizma, a gradsko vijeće je obećalo da će riješiti problem.

Vlasti su pokrenule kampanje da bi gradski turistički model usmjerile dalje od momačkih zabava, obilaska pabova, upotrebe droga i korištenja seksualnih usluga, po čemu je Amsterdam poznat.

Međutim, stanovnici kažu da se za njih malo toga promijenilo.

Gradsko vijeće je 2021. godine usvojilo uredbu kojom je broj turističkih noćenja u gradu ograničen na 20 miliona godišnje.

Uprkos tome, prošle godine je bilo 22,9 miliona noćenja, a taj broj će vjerovatno biti još veći u 2025. godini.

(Srna)